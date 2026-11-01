Тошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолди

·48·Жамият
Тошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолди

Тошкент шаҳридаги Бўзсув каналига ўзини ташлаган қиз профилактика инспекторлари томонидан қутқариб қолинди. Ушбу жараёнда воқеа гувоҳи бўлган фуқаро ҳам ёрдам берган. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси хабар берди.

Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси маълумотига кўра, воқеа каналнинг аҳоли сайр қилиши ва ҳордиқ чиқариши учун мўлжалланмаган ёпиқ қисмида содир бўлган. Ҳудуддан ўтиб кетаётган фуқаро канал бўйида турган қизни кўрган. Бироздан сўнг у сувга сакраган. Буни кўрган фуқаро қутқарув воситасини олиб келиб, «102» хизматига қўнғироқ қилган.

Хабар келиб тушгач, профилактика инспекторлари воқеа жойига етиб борган. Улар кучли оқим ва айланма ҳаракатлар мавжуд бўлган ҳудудни текшириш давомида қизни каналнинг чекка қисмида топган.

Инспекторлардан бири сувга тушиб, қизни қутқаришга киришган, иккинчи ходим эса уни сувдан чиқаришга ёрдам берган. Қиз кўп миқдорда сув ютиб юборгани сабабли унга воқеа жойида биринчи ёрдам кўрсатилган ва 5-сонли шаҳар шифохонасига олиб борилган.

Шифохонадаги тиббий ёрдамдан кейин қизнинг аҳволи барқарорлашган. Унинг шахси аниқланиб, Янгийўл туманида яшовчи ота-онасига хабар берилган. Кейинчалик қиз ота-онасига топширилган.

Тошкент шаҳар ИИБББўзсув каналиЯнгийўл тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиЖонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди31 октябр 12:48Ласетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиЛасетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилди8 июл 13:32Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиТошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилди23 июн 10:07Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиТошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалди10 июн 21:19Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиТошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетди3 июн 04:20Тошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетдиТошкентда 16 ёшли ўсмир Бўзсув каналида чўкиб кетди21 июл 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди