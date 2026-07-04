Сергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилди

·0·Жамият
Сергелидаги бадбўй ҳидга ниҳоят чек қўйилади: муддат айтилди

Сергели ва Янгиҳаёт туманлари аҳолисини йиллар давомида безовта қилиб келаётган бадбўй ҳид муаммосини ҳал этиш бўйича аниқ муддат белгиланди. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган йиғилишда ушбу масала атрофлича муҳокама қилиниб, масъулларга 1 сентябрга қадар муаммони тўлиқ бартараф этиш вазифаси юклатилди.

Маълум қилинганидек, ёқимсиз ҳиднинг асосий манбаи сифатида сув тозалаш иншооти кўрсатилган. Шу муносабат билан оқова сув қабул қилиш мажмуасига замонавий фильтрлаш технологиялари ўрнатилиб, ҳавога тарқалаётган нохуш ҳидни бартараф этиш чоралари кўрилади.

Йиғилишда мазкур муаммони узоқ муддатли ҳал қилишга қаратилган йирик лойиҳа ҳам эълон қилинди. Унга кўра, 2027 йилдан Бирлашган Араб Амирликлари ҳамкорлигида Қуйи Чирчиқ туманида қуввати суткасига 300 минг куб метр бўлган янги замонавий сув тозалаш иншооти қурилиши бошланади. Бу эса Сергелидаги мавжуд иншоот юкламасини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда.

Маълумот учун, Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси бир неча йилдан буён аҳолининг асосий эътирозларидан бири бўлиб келмоқда. Хусусан, 2021 йилда “Ўзгариш” маҳалласи аҳолиси доимий нохуш ҳид юзасидан мурожаатлар йўллаган эди. Ўша вақтда ўтказилган текширувлар давомида оқова сув ташловчи қатор корхоналарнинг 22 нафар масъулига нисбатан маъмурий чоралар кўрилган.

Йиғилишда транспорт инфратузилмасини яхшилаш бўйича ҳам қатор вазифалар белгиланди. Жумладан, 2026 йилда Сергели туманидаги асосий 23 километрлик йўлларда ҳаракат хавфсизлиги қайта кўриб чиқилади. Шунингдек, 455 та “ақлли” светофор ўрнатилади, 150 та автобус бекати янгиланади ва 10 минг ўринли автотураргоҳ барпо этилади.

Бундан ташқари, келаси йил Янги Сергели кўчасида автобуслар учун 5,5 километрлик BRT йўлаги қурилиши режалаштирилган. У мазкур йўлакни Шота Руставели кўчаси билан боғлайди. Шу билан бирга, Сергели, Бектемир ва Янгиҳаёт туманларини пойтахтнинг бошқа ҳудудлари билан боғлайдиган Тошкент ҳалқа йўлидаги янги кўприк қурилишини жадаллаштириш вазифаси ҳам белгиланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)970 грамм наркотикни қазиб олаётган хорижлик қўлга олинди (видео)Бугун, 18:54450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгаси450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгасиБугун, 17:40Сергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қуриладиСергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қуриладиБугун, 16:23Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Бугун, 16:21Ишонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиИшонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиБугун, 13:56Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиТошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиБугун, 13:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди