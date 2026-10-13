Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент вилоятида ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида умумий оғирлиги 4 килограмм 700 грамм бўлган синтетик гиёҳвандлик воситалари мусодара этилди.
- Ушбу жиноий фаолиятга вояга етмаган ёш қизлар ва олийгоҳ талабалари тортилгани аниқланган.
- Мусодара қилинган наркотик моддалар тарқалиб кетишининг олди олиниши натижасида 245 минг бир марталик дозанинг қора бозорга чиқиши бартараф этилди.
Тошкент вилоятининг Чирчиқ шаҳри ва Қибрай туманида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан кенг қамровли тезкор тадбирлар ўтказилди. Ички ишлар вазирлиги берган расмий маълумотларга кўра, рейдлар давомида ноқонуний муомаладан умумий оғирлиги 4 килограмм 700 грамм бўлган кучли таъсир қилувчи ва синтетик гиёҳвандлик воситалари мусодара қилинди.
Энг ташвишлиси, ушбу жиноий фаолиятга ва интернетдаги наркодўконлар тармоғига вояга етмаган ёш қизлар ҳамда олийгоҳ талабалари тортилгани аниқланган.
Чирчиқдаги ҳолат: Ижара хонадонларидаги яширин омборлар
Чирчиқ шаҳрида олиб борилган тезкор тадбирлар давомида «закладка» (яширин жойларга қолдириш) усулида савдо қилган бир нечта гуруҳ қўлга олинди:
Вояга етмаганлар иштирокидаги тарқатув: 2006 йилда туғилган қиз ва унинг вояга етмаган шериги 41 дона ўрамдаги синтетик моддаларни тарқатаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди. Вояга етмаган қиз ижарада яшаб келаётган уй тинтув қилинганда, сотиш учун тайёрлаб қўйилган яна 1 кг 259 грамм синтетик модда топилди;
Йирик партия ва қовуштирувчи воситалар: Бошқа бир ҳолатда эса вояга етмаган қизни савдога жалб қилган эркак ва яна бир аёл 150 грамм моддани манзилларга тақсимлаётганда қўлга олинди;
Уйдан топилган «ассортимент»: Аёлнинг яшаш манзилидан 2 кг 850 грамм мефедрон, 200 грамм алфа-ПВП, 200 грамм героин, шунингдек, минглаб зип-пакетлар, изоленталар ва электрон тарозилар мусодара қилинди.
Қибрайдаги рейд: Савдога аралашган вилоятлик талабалар
Қибрай туманида ҳам виртуал наркодўконларга ишлаган гуруҳлар фаолиятига чек қўйилди:
Тўртта манзилга режаланган 200 та ўрам: Қўлга олинган шахслар тўртта ҳудудга жами 200 дона ўрамдаги гиёҳванд моддаларни яширишга уринган пайтда фош этилди;
Гумонланувчилар географияси: Улар Сирдарё, Фарғона ва Наманган вилоятларидан келган ёш йигитлар бўлиб, текширувлар уларнинг орасида талабалар ҳам борлигини кўрсатди.
245 минг бир марталик дозанинг олди олинди
Вазирлик ҳисоб-китобларига кўра, мусодара қилинган 4,7 кг наркотик моддаларнинг тарқалиб кетишига чек қўйилиши натижасида 245 минг дона бир марталик ўлим дозаси қора бозорга чиқиб кетишининг олди олинди.
Ҳозирда ушбу шахсларнинг орқасида турган интернетдаги наркоплатформалар раҳбарлари, уларни моддалар билан таъминлаб келган асосий тармоқлар ва гуруҳ аъзоларини фош этиш бўйича тергов ҳамда тезкор-қидирув тадбирлари давом эттирилмоқда.
Изоҳлар 0
…