Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)

·29·Жамият
Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент вилоятида ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида умумий оғирлиги 4 килограмм 700 грамм бўлган синтетик гиёҳвандлик воситалари мусодара этилди.
  • Ушбу жиноий фаолиятга вояга етмаган ёш қизлар ва олийгоҳ талабалари тортилгани аниқланган.
  • Мусодара қилинган наркотик моддалар тарқалиб кетишининг олди олиниши натижасида 245 минг бир марталик дозанинг қора бозорга чиқиши бартараф этилди.

Тошкент вилоятининг Чирчиқ шаҳри ва Қибрай туманида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан кенг қамровли тезкор тадбирлар ўтказилди. Ички ишлар вазирлиги берган расмий маълумотларга кўра, рейдлар давомида ноқонуний муомаладан умумий оғирлиги 4 килограмм 700 грамм бўлган кучли таъсир қилувчи ва синтетик гиёҳвандлик воситалари мусодара қилинди.

Энг ташвишлиси, ушбу жиноий фаолиятга ва интернетдаги наркодўконлар тармоғига вояга етмаган ёш қизлар ҳамда олийгоҳ талабалари тортилгани аниқланган.

Чирчиқдаги ҳолат: Ижара хонадонларидаги яширин омборлар

Чирчиқ шаҳрида олиб борилган тезкор тадбирлар давомида «закладка» (яширин жойларга қолдириш) усулида савдо қилган бир нечта гуруҳ қўлга олинди:

  • Вояга етмаганлар иштирокидаги тарқатув: 2006 йилда туғилган қиз ва унинг вояга етмаган шериги 41 дона ўрамдаги синтетик моддаларни тарқатаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди. Вояга етмаган қиз ижарада яшаб келаётган уй тинтув қилинганда, сотиш учун тайёрлаб қўйилган яна 1 кг 259 грамм синтетик модда топилди;

  • Йирик партия ва қовуштирувчи воситалар: Бошқа бир ҳолатда эса вояга етмаган қизни савдога жалб қилган эркак ва яна бир аёл 150 грамм моддани манзилларга тақсимлаётганда қўлга олинди;

  • Уйдан топилган «ассортимент»: Аёлнинг яшаш манзилидан 2 кг 850 грамм мефедрон, 200 грамм алфа-ПВП, 200 грамм героин, шунингдек, минглаб зип-пакетлар, изоленталар ва электрон тарозилар мусодара қилинди.

Қибрайдаги рейд: Савдога аралашган вилоятлик талабалар

Қибрай туманида ҳам виртуал наркодўконларга ишлаган гуруҳлар фаолиятига чек қўйилди:

  • Тўртта манзилга режаланган 200 та ўрам: Қўлга олинган шахслар тўртта ҳудудга жами 200 дона ўрамдаги гиёҳванд моддаларни яширишга уринган пайтда фош этилди;

  • Гумонланувчилар географияси: Улар Сирдарё, Фарғона ва Наманган вилоятларидан келган ёш йигитлар бўлиб, текширувлар уларнинг орасида талабалар ҳам борлигини кўрсатди.

245 минг бир марталик дозанинг олди олинди

Вазирлик ҳисоб-китобларига кўра, мусодара қилинган 4,7 кг наркотик моддаларнинг тарқалиб кетишига чек қўйилиши натижасида 245 минг дона бир марталик ўлим дозаси қора бозорга чиқиб кетишининг олди олинди.

Ҳозирда ушбу шахсларнинг орқасида турган интернетдаги наркоплатформалар раҳбарлари, уларни моддалар билан таъминлаб келган асосий тармоқлар ва гуруҳ аъзоларини фош этиш бўйича тергов ҳамда тезкор-қидирув тадбирлари давом эттирилмоқда.

Чирчиқ рейдҚибрай рейдСинтетик наркотикларИнтернет наркоплатформалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)9 сентябр 12:58Тошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиТошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушланди20 август 14:02Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди4 сентябр 15:52Тошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилдиТошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилди10 сентябр 10:38Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди1 август 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?