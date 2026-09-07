Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзади
Ўзбекистонда маҳаллалар хавфсизлигини таъминлаш, кўчаларда тартиб ўрнатиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасида туб ислоҳотлар даври бошланди. Президентнинг «Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятига янгича ишлаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 314-сонли қарори билан профилактика инспекторларига («участкавой»ларга) кенг ваколатлар, жумладан, Йўл-патруль хизмати ҳамда туман (шаҳар) ИИБ бошлиқларининг айрим муҳим вазифалари берилди. Эндиликда профилактика инспекторлари маҳалла ички кўчалари ва йўлакларида қоида бузган ҳайдовчиларга нисбатан бевосита маъмурий жазо ва жарима қўллаш ҳуқуқига эга бўлади.
Маҳалла кўчаларида йўл назорати: Қайси қоидабузарликларга жарима солинади?
Қарор билан профилактика инспекторларининг йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳуқуқлари сезиларли даражада кенгайтирилди:
4 турдаги ЙҲҚ бузилиши бўйича жазо: Профилактика инспекторлари маҳалла кўчалари ва пиёдалар йўлакларида йўл ҳаракати қоидалари бузилиши билан боғлиқ 4 турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича маъмурий жазо қўллай олади;
Тартибсиз автомобиллар муаммосига ечим: Маҳалла ичида пиёдалар йўлакларини тўсиб қўйиш, машинани нотўғри парковка қилиш ёки аҳоли ҳаракатига хавф туғдириш ҳолатларига қарши энди ЙПХ инспекторларини кутиб ўтирмасдан, жойида қонуний чора кўрилади;
Маҳалла ичида тўлиқ жавобгарлик: Ички кўчалар ва кўп қаватли уйлар ҳовлисида йўл қоидаларини менсимай ҳаракатланадиган ҳайдовчилар энди бевосита ҳудудий инспекторнинг назоратида бўлади.
17 турдаги огоҳлантириш ва ИИБ раҳбарларининг 9 та ваколати
Инспекторларга фақат йўл ҳаракати эмас, балки умумий маъмурий амалиёт бўйича ҳам катта ишонч билдирилмоқда:
17 турдаги ҳуқуқбузарликка маъмурий огоҳлантириш: Профилактика инспекторлари ўз ваколати доирасида биринчи маротаба содир этилаётган 17 турдаги кам аҳамиятли маъмурий ишлар бўйича жарима эмас, расмий маъмурий огоҳлантириш жазосини қўллаши мумкин;
ИИБ бошлиқлари ваколати инспекторга ўтди: Туман (шаҳар) ички ишлар органи бошлиғи ёки унинг ўринбосарлари ваколатига кирувчи 9 турдаги маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни энди профилактика инспекторининг шахсан ўзи кўриб чиқиб, қонуний жазо тайинлайди;
Инспекторга қаршилик қилганларга жавобгарлик: Ҳужжатга асосан, профилактика инспекторининг қонуний хизмат вазифаларини бажаришига тўсқинлик қилганлик учун махсус маъмурий жавобгарлик белгиланмоқда.
Жамоат хавфсизлигининг янги ишлаш механизми: 3 та асосий қоида
314-сонли қарорга мувофиқ, ички ишлар ходимларининг аҳоли билан ишлаш фалсафаси мутлақо янги тизимга ўтказилади:
Тезкор муносабат: Хизмат йўналиши ва хизмат ўташ ҳудудидан қатъи назар, фуқароларнинг ҳар қандай мурожаати ва хабарига зудлик билан эътибор қаратилади;
Очиқ мулоқот ва кўмак: Аҳоли билан бевосита яқиндан очиқ мулоқот ўрнатилади ва уларнинг ҳуқуқбузарликка сабаб бўлиши мумкин бўлган ижтимоий ва маиший муаммолари жойида ҳал этилади;
Кунлик манзилли профилактика: Хавф гуруҳига кирувчи шахслар билан кунлик асосда профилактик ишлар йўлга қўйилиб, жиноят омиллари содир бўлмасдан олдин барвақт бартараф этилади.
Сизнингча, профилактика инспекторларига маҳалла кўчаларида ҳайдовчиларга жарима белгилаш ваколатининг берилиши ички кўчалардаги тартибсиз машина қўйиш муаммосини бартараф эта оладими? Бу янги ваколатлар маҳаллаларда осойишталик ва хавфсизликни қанчалик оширади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…