Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзади

·57·Жамият
Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзади

Ўзбекистонда маҳаллалар хавфсизлигини таъминлаш, кўчаларда тартиб ўрнатиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасида туб ислоҳотлар даври бошланди. Президентнинг «Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятига янгича ишлаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 314-сонли қарори билан профилактика инспекторларига («участкавой»ларга) кенг ваколатлар, жумладан, Йўл-патруль хизмати ҳамда туман (шаҳар) ИИБ бошлиқларининг айрим муҳим вазифалари берилди. Эндиликда профилактика инспекторлари маҳалла ички кўчалари ва йўлакларида қоида бузган ҳайдовчиларга нисбатан бевосита маъмурий жазо ва жарима қўллаш ҳуқуқига эга бўлади.

Маҳалла кўчаларида йўл назорати: Қайси қоидабузарликларга жарима солинади?

Қарор билан профилактика инспекторларининг йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳуқуқлари сезиларли даражада кенгайтирилди:

  • 4 турдаги ЙҲҚ бузилиши бўйича жазо: Профилактика инспекторлари маҳалла кўчалари ва пиёдалар йўлакларида йўл ҳаракати қоидалари бузилиши билан боғлиқ 4 турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича маъмурий жазо қўллай олади;

  • Тартибсиз автомобиллар муаммосига ечим: Маҳалла ичида пиёдалар йўлакларини тўсиб қўйиш, машинани нотўғри парковка қилиш ёки аҳоли ҳаракатига хавф туғдириш ҳолатларига қарши энди ЙПХ инспекторларини кутиб ўтирмасдан, жойида қонуний чора кўрилади;

  • Маҳалла ичида тўлиқ жавобгарлик: Ички кўчалар ва кўп қаватли уйлар ҳовлисида йўл қоидаларини менсимай ҳаракатланадиган ҳайдовчилар энди бевосита ҳудудий инспекторнинг назоратида бўлади.

17 турдаги огоҳлантириш ва ИИБ раҳбарларининг 9 та ваколати

Инспекторларга фақат йўл ҳаракати эмас, балки умумий маъмурий амалиёт бўйича ҳам катта ишонч билдирилмоқда:

  • 17 турдаги ҳуқуқбузарликка маъмурий огоҳлантириш: Профилактика инспекторлари ўз ваколати доирасида биринчи маротаба содир этилаётган 17 турдаги кам аҳамиятли маъмурий ишлар бўйича жарима эмас, расмий маъмурий огоҳлантириш жазосини қўллаши мумкин;

  • ИИБ бошлиқлари ваколати инспекторга ўтди: Туман (шаҳар) ички ишлар органи бошлиғи ёки унинг ўринбосарлари ваколатига кирувчи 9 турдаги маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни энди профилактика инспекторининг шахсан ўзи кўриб чиқиб, қонуний жазо тайинлайди;

  • Инспекторга қаршилик қилганларга жавобгарлик: Ҳужжатга асосан, профилактика инспекторининг қонуний хизмат вазифаларини бажаришига тўсқинлик қилганлик учун махсус маъмурий жавобгарлик белгиланмоқда.

Жамоат хавфсизлигининг янги ишлаш механизми: 3 та асосий қоида

314-сонли қарорга мувофиқ, ички ишлар ходимларининг аҳоли билан ишлаш фалсафаси мутлақо янги тизимга ўтказилади:

  • Тезкор муносабат: Хизмат йўналиши ва хизмат ўташ ҳудудидан қатъи назар, фуқароларнинг ҳар қандай мурожаати ва хабарига зудлик билан эътибор қаратилади;

  • Очиқ мулоқот ва кўмак: Аҳоли билан бевосита яқиндан очиқ мулоқот ўрнатилади ва уларнинг ҳуқуқбузарликка сабаб бўлиши мумкин бўлган ижтимоий ва маиший муаммолари жойида ҳал этилади;

  • Кунлик манзилли профилактика: Хавф гуруҳига кирувчи шахслар билан кунлик асосда профилактик ишлар йўлга қўйилиб, жиноят омиллари содир бўлмасдан олдин барвақт бартараф этилади.

Сизнингча, профилактика инспекторларига маҳалла кўчаларида ҳайдовчиларга жарима белгилаш ваколатининг берилиши ички кўчалардаги тартибсиз машина қўйиш муаммосини бартараф эта оладими? Бу янги ваколатлар маҳаллаларда осойишталик ва хавфсизликни қанчалик оширади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиҒофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиБугун, 20:4621 октябрь – Ўзбек тили байрами куни21 октябрь – Ўзбек тили байрами куниБугун, 16:20Мурожаатлар беэътибор қолмаяптиМурожаатлар беэътибор қолмаяптиБугун, 16:17Болалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБолалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБугун, 16:15Кредит қарзи ундирилди Кредит қарзи ундирилди Бугун, 16:13Тошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиБугун, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари