«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?

·0·Маданият
«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?

Актёр Шаҳзод Султонов YouTube’даги “Чотки TV” каналига берган интервьюсида бўлажак рафиқаси билан танишуви, уни танлашда эътибор қаратган жиҳатлари ҳамда улар ўртасидаги ёш фарқи ҳақида гапирди.

«16 ёшимдан ишлай бошлаганман»

Шаҳзод Султонов болалигидан мустақилликка ўргатилганини ҳам эслади.

Унинг сўзларига кўра, отаси қаттиққўл, онаси эса меҳрибонроқ бўлган. 16 ёшидан турли ишлар қилиб, ўз эҳтиёжлари учун маблағ топишга ҳаракат қилган.

— Ота-онамнинг тарбияси бугунги даражага етишимда катта аҳамият касб этган. Атрофимдаги инсонларни кузатиб, ҳаётдан хулоса чиқаришга одатланганман, — деди актёр.

Шунингдек, у зарарли одатлардан узоқ юришга ҳаракат қилишини, спорт билан шуғулланиш ва соғлом турмуш тарзи унга етарли эканини таъкидлади.

«Instagram’и мени ушлаб қолган»

Шаҳзод Султоновнинг айтишича, у қиз танлашда аввало номзоднинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасига эътибор қаратади.

— Менга тавсия қилинган қизларнинг Instagram саҳифасини кўриб, улар билан гаплашмасдан туриб ҳам қарор чиқарган пайтларим бўлган. Инсоннинг ижтимоий тармоқдаги фаолияти унинг дунёқараши ҳақида маълум тасаввур беради. Буни каромат эмас, балки кузатув ва фаросат билан айтяпман — дейди актёр.

Унинг таъкидлашича, бўлажак рафиқаси билан танишганда ҳам биринчи бўлиб Instagram саҳифасини кўрган. Қизнинг аккаунти ёпиқ бўлиб, унда асосан табиат манзаралари ва ўқиш билан боғлиқ суратлар жойланганини кўрган.

— Ундан ижтимоий тармоқлар ҳаётида қанчалик аҳамиятга эга эканини сўраганимда, бу нарса мен учун муҳим эмас, деган жавобни берган. Айнан шу жавоб мени қизиқтирган, — деди Шаҳзод Султонов.

«Ўртамизда 12 ёш фарқ бор»

Актёрнинг маълум қилишича, у ҳозир 30 ёшда, бўлажак рафиқаси эса 18 ёшда.

— У тиббиёт соҳасида иккинчи курс талабаси. Касби ҳам менга маъқул бўлди. Суҳбатлашганимизда қарашларимиз, ҳаётга муносабатимиз бир-бирига мос келганини сездик. Менга ёқадиган нарсалар унга ҳам ёқар экан, унга ёқмайдиган жиҳатлар менга ҳам маъқул эмас. Тақдир экан, танишдик ва бир-биримизга маъқул келдик, — деди актёр.

«Ота-она розилиги муҳим»

Султоновнинг сўзларига кўра, қиз томони дастлаб унинг ёшлиги сабабли иккиланган. Шу боис улар ота-онанинг розилигини кутишга қарор қилган.

— Мен ҳар доим ота-онани норози қилиб қурилган оила ҳақиқий бахтга эриша олмайди, деб ҳисоблайман. Келажакда баракали ва бахтли ҳаёт кечириш учун аввало ота-онани хурсанд қилиш керак. Уларнинг дуоси инсон ҳаётига барака олиб киради, — деди у.

«Оилада ота ҳам, она ҳам муҳим»

Суҳбат давомида актёр оила ва тарбия мавзусига ҳам тўхталди. Унинг айтишича, бугунги кунда ажрашаётган оилалар сони ортиб бораётгани ташвишли ҳолат.

— Фарзанд учун ҳам ота, ҳам она тарбияси муҳим. Шунинг учун имкони борича муросага келиб, оилани сақлаб қолишга ҳаракат қилиш керак, — деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нилуфар Усмонова тан олди: ҳеч қачон бозорлик қилмаганманНилуфар Усмонова тан олди: ҳеч қачон бозорлик қилмаганманБугун, 08:54Ғиёс Бойтоевни курсдошлари кутилмаган тарзда қутладиҒиёс Бойтоевни курсдошлари кутилмаган тарзда қутладиБугун, 08:22Имрон мактабда қандай ўқигани ва ёқтирмаган фанини очиқ айтдиИмрон мактабда қандай ўқигани ва ёқтирмаган фанини очиқ айтдиБугун, 07:08Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг биргаликдаги саёҳати қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг биргаликдаги саёҳати қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортдиБугун, 21:01“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийинКеча, 18:27Эмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш бердиЭмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш бердиКеча, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди