Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқда

·0·Авто
Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқда

Россия автомобил бозорида собиқ Hyundai ва Kia моделларининг ўрнини эгаллаган Соларис бренди остидаги машиналар тақчиллиги кузатилмоқда. Айниқса, харидорлар орасида энг оммабоп бўлган Соларис ҲК (собиқ Hyundai Крета) кроссовери ва Соларис КRX (собиқ Kia Рио Х-Лине) хетчбеклари сотувда камайиб бормоқда. Аутоневс нашрининг хабар беришича, кўплаб дилерлик марказларида ушбу моделларнинг маълум комплектациялари саноқли нусхаларда қолган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дилерларнинг таъкидлашича, гарчи етказиб бериш жараёнлари давом этаётган бўлса-да, мавжуд захиралар талабни қондиришга улгурмаяпти. Соларис ҲК кроссоверига бўлган юқори қизиқиш туфайли айрим салонларда ушбу моделни топиш деярли имконсиз бўлиб қолган. Бу ҳолат, ўз навбатида, автомобил нархларининг ишлаб чиқарувчи томонидан тавсия этилган қийматдан сезиларли даражада ошишига олиб келди.

Нархларнинг ўсиши ва талаб сабаблари

Ҳозирда автосалонларда Соларис ҲК моделининг автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган базавий варианти тахминан 2,75 миллион рублдан таклиф этилмоқда. Ваҳоланки, ишлаб чиқарувчининг расмий тавсия этилган нархи 2,67 миллион рублни ташкил этади. Соларис КRX модели билан боғлиқ вазият ҳам шунга ўхшаш бўлиб, дилерлар уни аллақачон "дефицит" тоифасига киритишган.

Экспертларнинг фикрича, ушбу моделларга бўлган бундай юқори қизиқиш бир неча омиллар билан боғлиқ:

  • Йиллар давомида синалган ишончли техник база (Hyundai-Kia технологиялари);
  • Классик гидромеханик автомат узатмалар қутисининг мавжудлиги;
  • Эҳтиёт қисмларининг бозорда кўплиги ва сервис хизматининг осонлиги;
  • Иккиламчи бозорда автомобил қийматининг яхши сақланиши.

Ишлаб чиқаришнинг тўхташи ва прогнозлар

Автомобиллар танқислигининг асосий сабаби ишлаб чиқариш жараёнининг тўхтатилгани билан изоҳланмоқда. "Автостат" агентлиги раҳбари Сергей Селиковнинг маълумотларига кўра, Санкт-Петербургдаги заводда сўнгги Соларис автомобиллари 2025-йилнинг декабрь ойида конвеердан чиққан. 2026-йил давомида эса янги машиналарни йиғиш ишлари амалда олиб борилмаган.

Бозор иштирокчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, омборларда қолган мавжуд захиралар энг яхши ҳолатда 2026-йилнинг охиригача етиши мумкин. Шундан сўнг, агар ишлаб чиқариш қайта тикланмаса, ушбу бренд моделлари Россия бирламчи бозорини бутунлай тарк этиши хавфи бор.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам бу вазият билвосита аҳамиятга эга. Россиядаги ишлаб чиқариш занжирларининг узилиши ва моделларнинг алмашиши минтақавий экспорт ва эҳтиёт қисмлар логистикасига таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча маҳаллий харидорлар учун Hyundai ва Kia моделларининг расмий дилерлар орқали сотуви барқарор давом этмоқда, бироқ қўшни бозордаги нарх ўзгаришлари параллел импорт нархларига таъсир ўтказиши эҳтимолдан холи эмас.

СоларисHyundai КретаАвтомобил БозориРоссияАвто Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиBMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиБугун, 21:52BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиBMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиКеча, 17:51Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаМосква кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаКеча, 15:21Алп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларАлп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларКеча, 15:20Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиLand Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиКеча, 14:57Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиКеча, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди