Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқда
Россия автомобил бозорида собиқ Hyundai ва Kia моделларининг ўрнини эгаллаган Соларис бренди остидаги машиналар тақчиллиги кузатилмоқда. Айниқса, харидорлар орасида энг оммабоп бўлган Соларис ҲК (собиқ Hyundai Крета) кроссовери ва Соларис КRX (собиқ Kia Рио Х-Лине) хетчбеклари сотувда камайиб бормоқда. Аутоневс нашрининг хабар беришича, кўплаб дилерлик марказларида ушбу моделларнинг маълум комплектациялари саноқли нусхаларда қолган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дилерларнинг таъкидлашича, гарчи етказиб бериш жараёнлари давом этаётган бўлса-да, мавжуд захиралар талабни қондиришга улгурмаяпти. Соларис ҲК кроссоверига бўлган юқори қизиқиш туфайли айрим салонларда ушбу моделни топиш деярли имконсиз бўлиб қолган. Бу ҳолат, ўз навбатида, автомобил нархларининг ишлаб чиқарувчи томонидан тавсия этилган қийматдан сезиларли даражада ошишига олиб келди.
Нархларнинг ўсиши ва талаб сабаблариҲозирда автосалонларда Соларис ҲК моделининг автомат узатмалар қутиси билан жиҳозланган базавий варианти тахминан 2,75 миллион рублдан таклиф этилмоқда. Ваҳоланки, ишлаб чиқарувчининг расмий тавсия этилган нархи 2,67 миллион рублни ташкил этади. Соларис КRX модели билан боғлиқ вазият ҳам шунга ўхшаш бўлиб, дилерлар уни аллақачон "дефицит" тоифасига киритишган.
Экспертларнинг фикрича, ушбу моделларга бўлган бундай юқори қизиқиш бир неча омиллар билан боғлиқ:
- Йиллар давомида синалган ишончли техник база (Hyundai-Kia технологиялари);
- Классик гидромеханик автомат узатмалар қутисининг мавжудлиги;
- Эҳтиёт қисмларининг бозорда кўплиги ва сервис хизматининг осонлиги;
- Иккиламчи бозорда автомобил қийматининг яхши сақланиши.
Ишлаб чиқаришнинг тўхташи ва прогнозларАвтомобиллар танқислигининг асосий сабаби ишлаб чиқариш жараёнининг тўхтатилгани билан изоҳланмоқда. "Автостат" агентлиги раҳбари Сергей Селиковнинг маълумотларига кўра, Санкт-Петербургдаги заводда сўнгги Соларис автомобиллари 2025-йилнинг декабрь ойида конвеердан чиққан. 2026-йил давомида эса янги машиналарни йиғиш ишлари амалда олиб борилмаган.
Бозор иштирокчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, омборларда қолган мавжуд захиралар энг яхши ҳолатда 2026-йилнинг охиригача етиши мумкин. Шундан сўнг, агар ишлаб чиқариш қайта тикланмаса, ушбу бренд моделлари Россия бирламчи бозорини бутунлай тарк этиши хавфи бор.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам бу вазият билвосита аҳамиятга эга. Россиядаги ишлаб чиқариш занжирларининг узилиши ва моделларнинг алмашиши минтақавий экспорт ва эҳтиёт қисмлар логистикасига таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча маҳаллий харидорлар учун Hyundai ва Kia моделларининг расмий дилерлар орқали сотуви барқарор давом этмоқда, бироқ қўшни бозордаги нарх ўзгаришлари параллел импорт нархларига таъсир ўтказиши эҳтимолдан холи эмас.
…