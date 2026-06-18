Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung Дисплай компанияси ХР (кенгайтирилган реаллик) қурилмалари бозори учун мўлжалланган янги авлод РGB ОЛEДоС (ОЛEД он Силикон) технологиясини намойиш этди. Ушбу ишланма ўзининг рекорд даражадаги ёрқинлиги ва ранглар узатиш аниқлиги билан саноатда янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания ўзининг кўргазма стендида "Катта айиқ" (Урса Мажор) деб номланган махсус ҳудудни ташкил этиб, унда еттита турли дисплей панелларини намойиш қилди. Уларнинг орасида энг катта эътибор 1,3 дюймли РGB ОЛEД панелларига қаратилди. Ушбу митти экранларнинг энг юқори ёрқинлик даражаси ҳайратланарли 40 000 нитга етади. Бу кўрсаткич бугунги кунда бозорда мавжуд бўлган энг илғор смартфон экранларидан бир неча баробар юқоридир.
Технологик устунлик ва ишлаб чиқариш самарадорлигиixbt.com маълумотига кўра, Samsung Дисплай томонидан қўлланилган "РGB услуби" анъанавий ОЛEД технологияларидан тубдан фарқ қилади. Одатда ёруғликни тўсиб қўядиган фильтрлар ўрнига, бу ерда органик ёруғлик диодлари тўғридан-тўғри кремний субстратга ётқизилади. Бу нафақат ёруғлик самарадорлигини оширади, балки панелнинг хизмат қилиш муддатини ҳам сезиларли даражада узайтиради.
Samsung Дисплай вакилларининг таъкидлашича, РGB ОЛEД дисплейлари ягона панел асосида тайёрланади. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнини соддалаштиришга хизмат қилади. Бошқа технологиялар билан солиштирганда, бундай ёндашув оммавий ишлаб чиқаришда харажатларни камайтириш ва маҳсулотнинг таннархи бўйича рақобатбардошлигини ошириш имконини беради.
Маълумот учун, яқинда Honor компанияси ўзининг янги Honor Х80 Pro Max смартфони 10 000 нит ёрқинликка эга бўлишини эълон қилиб, бу соҳада рекорд ўрнатганини айтган эди. Бироқ Samsung тақдим этган 40 000 нит кўрсаткичи дисплей технологиялари қанчалик тез ривожланаётганини ва ХР қурилмалари (виртуал ва тўлдирилган борлиқ кўзойнаклари) учун ёрқинликнинг аҳамияти нақадар юқори эканини кўрсатмоқда.
Компания ўзининг бой тажрибаси ва илғор ОЛEД технологияларига таяниб, келажакда янада ёрқинроқ ва самаралироқ дисплейлар устида ишлашни давом эттиришини билдирди. Бу каби технологиялар яқин йилларда биз фойдаланадиган гаджетларнинг ташқи кўриниши ва имкониятларини бутунлай ўзгартириб юбориши шубҳасиз.
…