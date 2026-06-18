Tether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқда

·10·Иқтисодиёт
Tether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқда

Дунёнинг энг йирик стабилкоин эмитенти бўлган Tether компанияси ўзининг Аллой бй Tether платформасини ва олтин билан таъминланган аUSDT рақамли активини ёпишга қарор қилди. Бор-йўғи икки йил аввал ишга туширилган ушбу дериватив лойиҳа бозор талаби ва фойдаланувчилар фаоллиги таҳлил қилинганидан сўнг тўхтатилмоқда. Компания эндиликда ресурсларни истиқболлироқ ва ликвидлиги юқори бўлган йўналишларга йўналтиришни режалаштирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Tether вакилларининг расмий баёнотига кўра, ушбу қарор компаниянинг стратегик устуворликларини қайта кўриб чиқиш натижасидир. Гарчи аUSDT лойиҳаси ёпилаётган бўлса-да, Tether ўзининг асосий олтин активи — ХАУТ (Tether Голд) токенини ривожлантиришда давом этади. ХАУТ ҳозирда 3 миллиард долларлик бозор капиталлашувига эга бўлиб, у 22 тоннадан ортиқ жисмоний олтин захираси билан мустаҳкамланган.

Стратегик ўзгаришлар ва янги йўналишлар

Tether сўнгги вақтларда фақат стабилкоинлар билан чекланиб қолмасдан, технологиянинг бошқа соҳаларига ҳам фаол инвестиция киритмоқда. Компания иқтисодиётнинг турли тармоқларида ўз ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида қуйидаги йўналишларга маблағ сарфламоқда:

  • Bitcoin майнинг инфратузилмасини ривожлантириш;
  • Сунъий интеллект (AI) ва булутли ҳисоблаш технологиялари;
  • Робототехника ва юқори технологияли стартаплар;
  • Германиянинг НEУРА компанияси каби инновацион лойиҳаларни молиялаштириш.
аUSDT активи Ethereum смарт-контрактлари асосида яратилган бўлиб, у фойдаланувчиларга ўзларидаги ХАУТ захираларини гаровга қўйган ҳолда доллар ликвидлигига эга бўлиш имконини берар эди. Бу тизим фойдаланувчига олтин активини сотмасдан туриб, ундан молиявий восита сифатида фойдаланиш шароитини яратган. Бироқ, амалиётда ушбу маҳсулотга бўлган қизиқиш кутилган даражада юқори бўлмади.

Ҳозирги вақтда Аллой бй Tether платформасининг бозор капиталлашуви тахминан 1,2 миллион долларни ташкил этади. Лойиҳани ёпиш жараёни бир неча босқичда амалга оширилади. Биринчи босқичда янги позицияларни очиш ва янги аUSDT токенларини зарб қилиш (минтинг) дарҳол тўхтатилади. Бу мавжуд фойдаланувчиларнинг хавфсиз чиқиб кетишини таъминлаш учун қўйилган қадамдир.

Tether фойдаланувчиларга ўзларидаги аUSDT токенларини қайтариш ва гаровга қўйилган ХАУТ активларини қайтариб олиш учун жорий йилнинг 17-сентябрига қадар вақт берди. Уч ойлик муддат тугагач, лойиҳа бутунлай фаолиятини тўхтатади. Компания ушбу жараён давомида барча мажбуриятлар тўлиқ бажарилишини кафолатламоқда.

Экспертларнинг фикрича, Tether каби гигантнинг бундай қадами криптовалюта бозоридаги реал талабга мослашиш стратегиясидир. Олтин нархи жорий йилда рекорд даражага (бир унция учун 2400 доллардан юқори) чиққан бўлса-да, дериватив маҳсулотларга нисбатан соф олтин токенларига (ХАУТ) бўлган қизиқиш барқарорроқ қолмоқда. Tether энди бор эътиборини айнан мана шу каби ликвид маҳсулотларга қаратади.

TetherBitcoinОлтинКриптовалютаИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга бердиКентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга бердиБугун, 03:33Криптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиКриптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиБугун, 23:57АҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозондиАҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозондиБугун, 20:50Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиBitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиБугун, 20:36Blockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаBlockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаБугун, 20:17Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Бугун, 19:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда