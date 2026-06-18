Tether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқда
Дунёнинг энг йирик стабилкоин эмитенти бўлган Tether компанияси ўзининг Аллой бй Tether платформасини ва олтин билан таъминланган аUSDT рақамли активини ёпишга қарор қилди. Бор-йўғи икки йил аввал ишга туширилган ушбу дериватив лойиҳа бозор талаби ва фойдаланувчилар фаоллиги таҳлил қилинганидан сўнг тўхтатилмоқда. Компания эндиликда ресурсларни истиқболлироқ ва ликвидлиги юқори бўлган йўналишларга йўналтиришни режалаштирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Tether вакилларининг расмий баёнотига кўра, ушбу қарор компаниянинг стратегик устуворликларини қайта кўриб чиқиш натижасидир. Гарчи аUSDT лойиҳаси ёпилаётган бўлса-да, Tether ўзининг асосий олтин активи — ХАУТ (Tether Голд) токенини ривожлантиришда давом этади. ХАУТ ҳозирда 3 миллиард долларлик бозор капиталлашувига эга бўлиб, у 22 тоннадан ортиқ жисмоний олтин захираси билан мустаҳкамланган.
Стратегик ўзгаришлар ва янги йўналишларTether сўнгги вақтларда фақат стабилкоинлар билан чекланиб қолмасдан, технологиянинг бошқа соҳаларига ҳам фаол инвестиция киритмоқда. Компания иқтисодиётнинг турли тармоқларида ўз ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида қуйидаги йўналишларга маблағ сарфламоқда:
- Bitcoin майнинг инфратузилмасини ривожлантириш;
- Сунъий интеллект (AI) ва булутли ҳисоблаш технологиялари;
- Робототехника ва юқори технологияли стартаплар;
- Германиянинг НEУРА компанияси каби инновацион лойиҳаларни молиялаштириш.
Ҳозирги вақтда Аллой бй Tether платформасининг бозор капиталлашуви тахминан 1,2 миллион долларни ташкил этади. Лойиҳани ёпиш жараёни бир неча босқичда амалга оширилади. Биринчи босқичда янги позицияларни очиш ва янги аUSDT токенларини зарб қилиш (минтинг) дарҳол тўхтатилади. Бу мавжуд фойдаланувчиларнинг хавфсиз чиқиб кетишини таъминлаш учун қўйилган қадамдир.
Tether фойдаланувчиларга ўзларидаги аUSDT токенларини қайтариш ва гаровга қўйилган ХАУТ активларини қайтариб олиш учун жорий йилнинг 17-сентябрига қадар вақт берди. Уч ойлик муддат тугагач, лойиҳа бутунлай фаолиятини тўхтатади. Компания ушбу жараён давомида барча мажбуриятлар тўлиқ бажарилишини кафолатламоқда.
Экспертларнинг фикрича, Tether каби гигантнинг бундай қадами криптовалюта бозоридаги реал талабга мослашиш стратегиясидир. Олтин нархи жорий йилда рекорд даражага (бир унция учун 2400 доллардан юқори) чиққан бўлса-да, дериватив маҳсулотларга нисбатан соф олтин токенларига (ХАУТ) бўлган қизиқиш барқарорроқ қолмоқда. Tether энди бор эътиборини айнан мана шу каби ликвид маҳсулотларга қаратади.
…