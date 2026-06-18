Кентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга берди
АҚШнинг Кентуккй штати маъмурияти прогнозлар бозори (предиктион маркетс) соҳасида етакчи бўлган Polymarket ва Kalshi платформаларига қарши суд даъвоси киритди. Штат прокуратураси ушбу платформаларни лицензиясиз спорт гаровларини ташкил этиш ва ноқонуний қимор ўйинларини ўтказишда айбламоқда. Бу қадам АҚШ штатлари ва федерал тартибга солувчилар ўртасидаги криптовалюта ҳамда деривативлар бозорини назорат қилиш бўйича давом этаётган йирик ҳуқуқий курашнинг бир қисмидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Кентуккй штати Бош прокурори Русселл Коулман томонидан тақдим этилган даъво аризасида нафақат Kalshi ва Polymarket, балки уларнинг ҳамкорлари бўлган Coinbase, Robinhood ва Вебулл компаниялари ҳам тилга олинган. Прокурорнинг таъкидлашича, ушбу кўп миллиард долларлик корпорациялар штат қонунчилигини четлаб ўтиб, тегишли рухсатномасиз букмекерлик фаолияти билан шуғулланмоқда. "Агар у ўрдакка ўхшаса ва ўрдакдек сайраса, демак у ўрдакдир", дея киноя қилди Коулман платформаларнинг фаолиятига нисбатан.
Ҳуқуқий мақом борасидаги зиддиятларКоинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, ушбу платформалар ўз фаолиятини федерал қонунчилик асосида тартибга солинадиган своп шартномалари сифатида таснифлайди. Бироқ Кентуккй расмийлари спорт тадбирлари натижаларига тикилган маблағлар штат қонунларига кўра тўғридан-тўғри "спорт гарови" (sports вагеринг) таърифига тушишини таъкидламоқда. Шунингдек, даъвода ушбу сайтлар фойдаланувчиларни қиморга қарамликдан ҳимоя қилиш бўйича етарли ресурслар тақдим этмаслиги кўрсатилган.
Ҳозирги вақтда камида 17 та АҚШ штати прогнозлар бозорига қарши ҳуқуқий чоралар кўрмоқда. Бу жараёнга АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссияси (CFTC) ва ҳатто Оқ уй ҳам жалб қилинган. Қизиқарлиси шундаки, CFTC бир неча бор штатларни судга бериб, прогнозлар бозори федерал даражада тартибга солиниши кераклигини ва штатлар ўз ваколатидан ташқарига чиқаётганини даъво қилиб келмоқда.
Бозор ҳажми ва компаниялар муносабатиТокен Терминал маълумотларига кўра, Kalshi ва Polymarket платформаларининг ойлик савдо ҳажми жорий йилнинг май ойида 25 миллиард долларга етган. Бундай улкан кўрсаткичлар фонида штатлар томонидан қўйилаётган чекловлар компанияларнинг энг йирик бозорлардан маҳрум бўлишига олиб келиши мумкин. Бу эса Bitcoin ва Ethereum каби активлар билан боғлиқ бўлган крипто-иқтисодиёт экотизимига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.
Polymarket вакили Кентуккй маъмуриятининг ҳаракатлари CFTC томонидан ўрнатилган тартибга солиш тизимига зид эканини билдирди. Kalshi вакили Жакки МкГавикк эса компания федерал даражада лицензияланган биржа эканини ва судлар бу ҳақиқатни тан олишига ишонишини айтди. Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто ихлосмандлари учун ҳам АҚШдаги ушбу суд жараёнлари муҳим, чунки у глобал крипто-бозорлар ва прогноз платформаларининг келажакдаги ҳуқуқий стандартларини белгилаб беради.
…