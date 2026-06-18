Кентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга берди

·11·Иқтисодиёт
Кентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга берди

АҚШнинг Кентуккй штати маъмурияти прогнозлар бозори (предиктион маркетс) соҳасида етакчи бўлган Polymarket ва Kalshi платформаларига қарши суд даъвоси киритди. Штат прокуратураси ушбу платформаларни лицензиясиз спорт гаровларини ташкил этиш ва ноқонуний қимор ўйинларини ўтказишда айбламоқда. Бу қадам АҚШ штатлари ва федерал тартибга солувчилар ўртасидаги криптовалюта ҳамда деривативлар бозорини назорат қилиш бўйича давом этаётган йирик ҳуқуқий курашнинг бир қисмидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Кентуккй штати Бош прокурори Русселл Коулман томонидан тақдим этилган даъво аризасида нафақат Kalshi ва Polymarket, балки уларнинг ҳамкорлари бўлган Coinbase, Robinhood ва Вебулл компаниялари ҳам тилга олинган. Прокурорнинг таъкидлашича, ушбу кўп миллиард долларлик корпорациялар штат қонунчилигини четлаб ўтиб, тегишли рухсатномасиз букмекерлик фаолияти билан шуғулланмоқда. "Агар у ўрдакка ўхшаса ва ўрдакдек сайраса, демак у ўрдакдир", дея киноя қилди Коулман платформаларнинг фаолиятига нисбатан.

Ҳуқуқий мақом борасидаги зиддиятлар

Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, ушбу платформалар ўз фаолиятини федерал қонунчилик асосида тартибга солинадиган своп шартномалари сифатида таснифлайди. Бироқ Кентуккй расмийлари спорт тадбирлари натижаларига тикилган маблағлар штат қонунларига кўра тўғридан-тўғри "спорт гарови" (sports вагеринг) таърифига тушишини таъкидламоқда. Шунингдек, даъвода ушбу сайтлар фойдаланувчиларни қиморга қарамликдан ҳимоя қилиш бўйича етарли ресурслар тақдим этмаслиги кўрсатилган.

Ҳозирги вақтда камида 17 та АҚШ штати прогнозлар бозорига қарши ҳуқуқий чоралар кўрмоқда. Бу жараёнга АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссияси (CFTC) ва ҳатто Оқ уй ҳам жалб қилинган. Қизиқарлиси шундаки, CFTC бир неча бор штатларни судга бериб, прогнозлар бозори федерал даражада тартибга солиниши кераклигини ва штатлар ўз ваколатидан ташқарига чиқаётганини даъво қилиб келмоқда.

Бозор ҳажми ва компаниялар муносабати

Токен Терминал маълумотларига кўра, Kalshi ва Polymarket платформаларининг ойлик савдо ҳажми жорий йилнинг май ойида 25 миллиард долларга етган. Бундай улкан кўрсаткичлар фонида штатлар томонидан қўйилаётган чекловлар компанияларнинг энг йирик бозорлардан маҳрум бўлишига олиб келиши мумкин. Бу эса Bitcoin ва Ethereum каби активлар билан боғлиқ бўлган крипто-иқтисодиёт экотизимига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

Polymarket вакили Кентуккй маъмуриятининг ҳаракатлари CFTC томонидан ўрнатилган тартибга солиш тизимига зид эканини билдирди. Kalshi вакили Жакки МкГавикк эса компания федерал даражада лицензияланган биржа эканини ва судлар бу ҳақиқатни тан олишига ишонишини айтди. Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто ихлосмандлари учун ҳам АҚШдаги ушбу суд жараёнлари муҳим, чунки у глобал крипто-бозорлар ва прогноз платформаларининг келажакдаги ҳуқуқий стандартларини белгилаб беради.

PolymarketKalshiКриптовалютаСудКентуккй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаTether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаБугун, 03:37Криптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиКриптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиБугун, 23:57АҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозондиАҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозондиБугун, 20:50Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиBitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиБугун, 20:36Blockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаBlockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаБугун, 20:17Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Бугун, 19:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда