Коинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқланди

·0·Техно
Коинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқланди

Халқаро астрономлар жамоаси Ер сайёрасида қайд этилган энг юқори энергияли нейтрино сигналларидан бирининг келиб чиқиш нуқтасини аниқлашга муваффақ бўлди. 2021-йил сентябрь ойида Антарктидадаги ИсеКубе обсерваторияси томонидан қайд этилган ИК 210922А ҳодисаси узоқ вақт давомида илм-фан олами учун жумбоқ бўлиб қолаётган эди. Ушбу заррачанинг энергияси тахминан 750 ТеВ ни ташкил этган бўлиб, бу замонавий кузатувлар тарихидаги энг юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлаб олимлар Ферми ва Свифт космик телескоплари ёрдамида Эридан юлдуз туркуми ҳудудидан ушбу сигналнинг манбасини қидиришган, бироқ анъанавий усуллар ҳеч қандай натижа бермаган. Фақатгина Гавайида жойлашган ЖКМТ субмиллиметрли телескопи ва СМА радиотелескопи маълумотлари таҳлил қилингач, ҳақиқий манзара ойдинлашди. Тадқиқотчилар қалин газ ва чанг булутлари ортига яширинган, илгари фанга номаълум бўлган ЖКМТ0402-0424 галактикасини кашф этишди.

Яширин галактиканинг ҳайратланарли қуввати

Ушбу янги кашф этилган галактика Ердан тахминан 13 миллиард ёруғлик йили узоқликда жойлашган. У оптик диапазонда деярли кўринмайди, бироқ субмиллиметрли тўлқинларда ўта фаол эканлиги маълум бўлди. Ҳажми жиҳатидан ихчам бўлишига қарамай, ушбу объект Сомон йўли галактикасига қараганда ўнлаб ва ҳатто юзлаб марта тезроқ янги юлдузларни ҳосил қилади. Айнан мана шу жараён кучли нейтрино оқимини юзага келтирган деб тахмин қилинмоқда.

Тайван Миллий марказий университети илмий ходими Юдзи Урата маълумотларига кўра, бундай ихчам ва юлдуз ҳосил қилувчи галактикалар коинотда кенг тарқалган бўлиши мумкин. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ИсеКубе обсерваторияси қайд этадиган тарқоқ заррачалар оқимининг 20 фоизигача бўлган қисми айнан шундай олис ва яширин галактикалар томонидан ишлаб чиқарилади. Бу эса коинотнинг нейтрино фон нурланишини тушунишда янги саҳифа очади.

Гравитацион линза эффекти ва кашфиёт аҳамияти

ЖКМТ0402-0424 галактикасини ўрганишда гравитацион линза эффекти ҳал қилувчи рол ўйнади. Кузатув чизиғида жойлашган бошқа бир галактика ўзининг гравитацияси билан олисдаги объектдан келаётган ёруғликни кучайтириб берган. Таҳлиллар галактика марказида ўта зич газ ва чанг булутлари мавжудлигини кўрсатди. Айнан ушбу муҳитда содир бўладиган юқори энергияли жараёнлар тарихдаги энг кучли нейтрино портлашларидан бирига сабаб бўлган.

Ушбу кашфиёт нафақат нейтриноларнинг келиб чиқишини, балки эрта коинотдаги галактикаларнинг шаклланиш жараёнини ҳам яхшироқ англашга ёрдам беради. Мазкур тадқиқот натижалари коинотнинг энг чекка нуқталарида биз тасаввур қилгандан кўра кўпроқ фаол жараёнлар кечаётганини исботламоқда. Келгусида бундай "яширин" объектларни ўрганиш замонавий астрофизиканинг асосий йўналишларидан бирига айланиши кутилмоқда.

КосмосАстрономияНейтриноИсеКубеГалактика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиSamsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиБугун, 04:56Blue Origin коинот тарихида янги рекорд ўрнатди: БE-7 двигатели 41 дақиқа ишладиBlue Origin коинот тарихида янги рекорд ўрнатди: БE-7 двигатели 41 дақиқа ишладиБугун, 02:25Apple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлдиApple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлдиБугун, 01:57Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?Бугун, 01:23Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаБугун, 23:27Ugreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиUgreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди