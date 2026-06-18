Роберто Мартинес очко йўқотилган баҳсдан сўнг Роналдуни ҳимоя қилди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг илк кунлари кутилмаган натижалар билан бирга, дунё юлдузлари атрофидаги қизғин баҳс-мунозараларни ҳам бошлаб юборди. Мусобақанинг «К» гуруҳи 1-тури доирасида бўлиб ўтган Португалия ва Конго ДР терма жамоалари ўртасидаги учрашувда (1:1) Европа гранди кутилмаганда ғалабани қўлдан чиқарди. Ушбу натижа футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлган бўлса, ўйин марказида турган афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналдунинг ҳаракатлари матбуот ва мухлисларнинг танқидлар нишонига айланди.
Нақ 6 та мундиалда майдонга тушган дунё футболи тарихидаги илк ўйинчи сифатида тарихга кирган 41 ёшли жамоа сардори учрашувни асосий таркибда бошлаб, ҳакамнинг финал ҳуштаги чалингунга қадар майдонда тўлиқ ҳаракат қилди. Бироқ, бу сафар машҳур тўпурар ўз жамоасини олдинга бошлай олмади ва мазмунсиз ўйини сабабли кўплаб нуфузли спорт нашрлари ҳамда таҳлилчилари томонидан мазкур учрашувнинг «энг ёмон футболчиси» деб топилди.
Роберто Мартинес: «Биз Криштианунинг ёшига қараб баҳо бермаймиз»
Учрашув якунланганидан сўнг ташкил этилган матбуот анжуманида журналистлар Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинесга айнан Роналдунинг жисмоний ҳолати ва кейинги учрашувларда унга қанчалик ишонч билдирилиши ҳақида нозик саволлар билан юзланишди. Тажрибали мутахассис эса ўз сардорини бутунлай қўллаб-қувватлади:
— Криштиану бугун майдонда 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилди. Олдимизда тикланиб олиш учун етарлича вақт бор — навбатдаги баҳсимиз уч кундан кейин эмас, балки нақ олти кундан кейин бўлиб ўтади. Шу сабабли, бизнинг умумий тактик ёндашувимиз ва режаларимиз ўзгариб кетмайди. Ҳозирги босқичда биз учун энг асосий ва устувор вазифа — жамоадаги барча футболчиларнинг жисмоний ҳолатини энг юқори (пик) даражада сақлаб қолишдир. Биз Роналдунинг паспортидаги ёшига қараб баҳоламаймиз, биз учун унинг майдон ичидаги ва кийиниш хонасидаги умумий таъсири, жамоани руҳлантира олиши бош мезон бўлиб хизмат қилади, — дея таъкидлади Мартинес.
Қуйидаги расмий спорт тақвими ва шарҳи орқали Португалия терма жамоасининг кейинги режалари ҳамда Ўзбекистон терма жамоаси билан кечадиган тарихий баҳс тафсилотлари билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Бўлажак учрашув мақоми
Ўйин бошланиш вақти
Португалиянинг мақсади
Ўзбекистон термаси учун вазият
• Ўйин: Португалия – Ўзбекистон
• Мусобақа: ЖЧ-2026, «К» гуруҳи, 2-тур
• Сана: 23 июнь (Сешанба)
• Тошкент вақти билан: 20:00
• Мухлислар учун энг қулай вақт!
• Биринчи турдаги омадсизлик ўрнини тўлдириш.
• Роналдунинг танқидларга жавоб қайтариши.
• Гуруҳдан чиқиш йўлидаги энг муҳим имконият.
• Роналду ва унинг жамоасини тўхтатиш вазифаси.
Эндиги беллашув — Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши!
Ушбу баёнотдан кўриниб турибдики, португаллар устози Фабио Каннаваро шогирдларига қарши кечадиган баҳсда ҳам Криштиану Роналдуни асосий таркибга киритишни режалаштирмоқда. Биринчи турда Колумбиядан аламли мағлубиятни қабул қилиб олган вакилларимиз учун ушбу ўйин гуруҳ тақдирини ҳал қилувчи ҳаёт-мамот жангига айланади. Илк турда ярадор бўлган «Европа арслонлари» бор аламларини биздан олишга ҳаракат қилиши табиий, бироқ Конго ДР термаси уларни тўхтатиб қолиш мумкинлигини амалда кўрсатиб берди.
Миллионлаб юртдошларимиз интиқлик билан кутаётган тарихий ва ҳаяжонли Португалия — Ўзбекистон учрашуви жорий йилнинг 23 июнь куни бўлиб ўтади. Футбол ишқибозлари учун қувончли жиҳати шундаки, мазкур супер тўқнашув старти Тошкент вақти билан айнан соат 20:00 га белгиланган.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:
Роналдунинг танқидлар остида қолиши ва Португалиянинг илк турда очко йўқотгани уларни иккинчи баҳсда янада хавфли рақибга айлантиради. Бироқ, Фабио Каннаваро шогирдлари ва ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусанов ушбу учрашувда 41 ёшли афсонани бутунлай зарарсизлантиришга қодир. 23 июнь оқшомида бутун Ўзбекистон экран қаршисига михланади. Йигитларимизга тарихий баҳсда улкан зафарлар тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, миллий терма жамоамиз атрофидаги эксклюзив хабарлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…