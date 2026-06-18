Луис Диас Ўзбекистонга қарши баҳсда тарихий рекордни янгилади
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати илк турдаёқ бир-биридан ёрқин рекордлар ва унутилмас тарихий лаҳзаларни тақдим этмоқда. Мусобақанинг «К» гуруҳи 1-тури доирасида бўлиб ўтган Колумбия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув (3:1) нафақат ҳамюртларимизнинг тарихий дебюти, балки жаҳон футболи юлдузларининг феноменал кўрсаткичлари билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Баҳснинг шубҳасиз энг ёрқин қаҳрамонига айланган Колумбия терма жамоаси етакчиси Луис Диас майдонда ҳақиқий шоу намойиш этди.
Германиянинг машҳур «Бавария» клуби шарафини шараф билан ҳимоя қилаётган ушбу маҳоратли ярим ҳимоячи «оқ бўрилар»га қарши кечган ўйинда ўз терма жамоасининг ғалабасини яққол таъминлаб берди.
Ҳам гол, ҳам голли узатма: 60 йиллик рекорд таслим этилди
Учрашув давомида ўзининг юқори класси, тезкор рейдлари ва заргарона паслари билан ажралиб турган Луис Диас бўлажак Мундиалдаги илк қадамини жуда сермаҳсул бошлади. Баҳснинг 40-дақиқасида айнан унинг чаққон ҳаракатлари ва аниқ узатмасидан сўнг колумбияликлар ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Иккинчи бўлимда вакилларимиз мувозанатни тиклаган бир пайтда эса Диас яна саҳнага чиқди. Ўйиннинг 65-дақиқасида у юртимиз ҳимоячиларини ортда қолдириб, Ўзбекистон дарвозасини аниқ нишонга олди ва жамоасини яна ҳисобда олдинга олиб чиқди — 2:1.
Шу тариқа, Луис Диас Жаҳон чемпионатлари тарихида Колумбия терма жамоаси либосидаги дебют учрашувининг ўзидаёқ ҳам гол урган, ҳам голли узатмани амалга оширган тарихдаги илк футболчи сифатида йилномаларга муҳрланди. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Мундиалларда бундай статистик кўрсаткичлар нақ 1966 йилдан буён расмий равишда юритиб келинади ва шу кунгача ҳеч бир колумбиялик афсонага дебют ўйинида бундай натижа қайд этиш насиб қилмаган эди.
Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали «Бавария» клуби юлдузи Луис Диаснинг Колумбия миллий терма жамоасидаги умумий ва тарихий статистикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақадаги тарихий мақоми
Ўзбекистон билан ўйиндаги ҳиссаси
Терма жамоадаги умумий статистикаси
Жорий фаолият юритаётган клуби
• Колумбия тарихидаги мутлақ рекордчи!
• 1966 йилдан бери илк бор қайд этилган натижа.
• 40-дақиқа: Ассист (Голли пас)
• 65-дақиқа: Чиройли гол муаллифи
• Натижа: Ўйин тақдирини ҳал қилди.
• Жами учрашув: 75 та баҳс
• Умумий голлар сони: 23 та гол
• Изоҳ: Бу унинг ЖЧдаги илк учрашуви эди!
• Клуб: «Бавария» (Мюнхен, Германия)
• Мақоми: Клуб ва терма жамоанинг бош юлдузи.
Тўпурарнинг узоқ кутилган Мундиалдаги дебюти
Умуман олганда, 29 ёшли футболчи шу кунга қадар миллий терма жамоаси сафида жами 75 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 23 та гол киритишга улгурган эди. Бироқ, фаолияти давомида дунё грандлари мудофаасини вайрон қилган Мюнхен клубининг бугунги етакчисига шу кунга қадар Жаҳон чемпионатларининг финал босқичида тўп суриш бахти насиб этмаганди. 2026 йилги Мундиалнинг илк ўйини эса у учун нафақат узоқ кутилган дебют, балки ҳақиқий триумф сифатида бошланди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Луис Диаснинг майдондаги бундай космик даражадаги ўйини ва совуққонлиги Колумбиянинг ушбу турнирда жуда узоққа боришидан далолат беради. Афсуски, унинг бу тарихий рекорди айнан бизнинг терма жамоамиз билан ўйинда содир бўлди. Бироқ, йигитларимиз дунё даражасидаги мана шундай «гол машиналари»га қарши қандай ўйнаш кераклиги бўйича катта тажриба тўплашди. Кейинги турларда Португалия ва Конго ДР жамоаларига қарши баҳсларда вакилларимиздан худди шундай шижоат кутиб қоламиз!
Жаҳон чемпионатининг энг шов-шувли рекордлари, юлдуз футболчиларнинг эксклюзив статистикаси ва «К» гуруҳидаги барча қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…