Луис Диас Ўзбекистонга қарши баҳсда тарихий рекордни янгилади

·57·Спорт
Луис Диас Ўзбекистонга қарши баҳсда тарихий рекордни янгилади

Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати илк турдаёқ бир-биридан ёрқин рекордлар ва унутилмас тарихий лаҳзаларни тақдим этмоқда. Мусобақанинг «К» гуруҳи 1-тури доирасида бўлиб ўтган Колумбия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув (3:1) нафақат ҳамюртларимизнинг тарихий дебюти, балки жаҳон футболи юлдузларининг феноменал кўрсаткичлари билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Баҳснинг шубҳасиз энг ёрқин қаҳрамонига айланган Колумбия терма жамоаси етакчиси Луис Диас майдонда ҳақиқий шоу намойиш этди.

Германиянинг машҳур «Бавария» клуби шарафини шараф билан ҳимоя қилаётган ушбу маҳоратли ярим ҳимоячи «оқ бўрилар»га қарши кечган ўйинда ўз терма жамоасининг ғалабасини яққол таъминлаб берди.

Ҳам гол, ҳам голли узатма: 60 йиллик рекорд таслим этилди

Учрашув давомида ўзининг юқори класси, тезкор рейдлари ва заргарона паслари билан ажралиб турган Луис Диас бўлажак Мундиалдаги илк қадамини жуда сермаҳсул бошлади. Баҳснинг 40-дақиқасида айнан унинг чаққон ҳаракатлари ва аниқ узатмасидан сўнг колумбияликлар ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Иккинчи бўлимда вакилларимиз мувозанатни тиклаган бир пайтда эса Диас яна саҳнага чиқди. Ўйиннинг 65-дақиқасида у юртимиз ҳимоячиларини ортда қолдириб, Ўзбекистон дарвозасини аниқ нишонга олди ва жамоасини яна ҳисобда олдинга олиб чиқди — 2:1.

Шу тариқа, Луис Диас Жаҳон чемпионатлари тарихида Колумбия терма жамоаси либосидаги дебют учрашувининг ўзидаёқ ҳам гол урган, ҳам голли узатмани амалга оширган тарихдаги илк футболчи сифатида йилномаларга муҳрланди. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Мундиалларда бундай статистик кўрсаткичлар нақ 1966 йилдан буён расмий равишда юритиб келинади ва шу кунгача ҳеч бир колумбиялик афсонага дебют ўйинида бундай натижа қайд этиш насиб қилмаган эди.

Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали «Бавария» клуби юлдузи Луис Диаснинг Колумбия миллий терма жамоасидаги умумий ва тарихий статистикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақадаги тарихий мақоми

Ўзбекистон билан ўйиндаги ҳиссаси

Терма жамоадаги умумий статистикаси

Жорий фаолият юритаётган клуби

• Колумбия тарихидаги мутлақ рекордчи!


• 1966 йилдан бери илк бор қайд этилган натижа.

40-дақиқа: Ассист (Голли пас)


65-дақиқа: Чиройли гол муаллифи


Натижа: Ўйин тақдирини ҳал қилди.

Жами учрашув: 75 та баҳс


Умумий голлар сони: 23 та гол


Изоҳ: Бу унинг ЖЧдаги илк учрашуви эди!

Клуб: «Бавария» (Мюнхен, Германия)


Мақоми: Клуб ва терма жамоанинг бош юлдузи.

Тўпурарнинг узоқ кутилган Мундиалдаги дебюти

Умуман олганда, 29 ёшли футболчи шу кунга қадар миллий терма жамоаси сафида жами 75 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 23 та гол киритишга улгурган эди. Бироқ, фаолияти давомида дунё грандлари мудофаасини вайрон қилган Мюнхен клубининг бугунги етакчисига шу кунга қадар Жаҳон чемпионатларининг финал босқичида тўп суриш бахти насиб этмаганди. 2026 йилги Мундиалнинг илк ўйини эса у учун нафақат узоқ кутилган дебют, балки ҳақиқий триумф сифатида бошланди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Луис Диаснинг майдондаги бундай космик даражадаги ўйини ва совуққонлиги Колумбиянинг ушбу турнирда жуда узоққа боришидан далолат беради. Афсуски, унинг бу тарихий рекорди айнан бизнинг терма жамоамиз билан ўйинда содир бўлди. Бироқ, йигитларимиз дунё даражасидаги мана шундай «гол машиналари»га қарши қандай ўйнаш кераклиги бўйича катта тажриба тўплашди. Кейинги турларда Португалия ва Конго ДР жамоаларига қарши баҳсларда вакилларимиздан худди шундай шижоат кутиб қоламиз!

Жаҳон чемпионатининг энг шов-шувли рекордлари, юлдуз футболчиларнинг эксклюзив статистикаси ва «К» гуруҳидаги барча қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Луис ДиасКолумбияЎзбекистонБаерн МунихFIFA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро учрашув тарихий аҳамиятга эга бўлганини таъкидладиФабио Каннаваро учрашув тарихий аҳамиятга эга бўлганини таъкидладиБугун, 04:49«К» гуруҳида 1-тур баҳслари якунланиб, турнир жадвали шаклланди«К» гуруҳида 1-тур баҳслари якунланиб, турнир жадвали шаклландиБугун, 04:42Роберто Мартинес очко йўқотилган баҳсдан сўнг Роналдуни ҳимоя қилдиРоберто Мартинес очко йўқотилган баҳсдан сўнг Роналдуни ҳимоя қилдиБугун, 04:35Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлдиЎзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлдиБугун, 04:06«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирдиБугун, 03:54Ҳарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиҲарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди