Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)

·0·Маданият
Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)

Актриса Асал Ахралхўжаева Instagram саҳифасида турли образларни гавдалантириши билан кузатувчилар эътиборини тортиб келмоқда. Бу сафар у кўпчиликка таниш бўлган “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини жонлантирди.

Асал Ахралхўжаева Зайнабга ўхшаш макияж қилиб, қаҳрамоннинг кийиниш услубини ҳам такрорлади. Шунингдек, соч турмагини ҳам фильм қаҳрамониникига мослаштирди. Актриса фильмда Зайнаб иштирок этган айрим саҳналарни ҳам ижро этиб, образни ўзига хос тарзда намойиш қилди.

Маълумот учун, 2005 йилда Рустам Сағдиев томонидан суратга олинган “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини хонанда Лола Йўлдошева ижро этган. Мазкур рол Лола Йўлдошеванинг актриса сифатидаги фаолиятида ҳам муҳим ўрин тутиб, унинг кенг оммага янада танилишига хизмат қилган.

Асал Ахралхўжаеванинг янги образи кузатувчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўпчилик актрисанинг ташқи кўриниши ва ижроси Зайнаб образига жуда ўхшаганини таъкидлаб, унга илиқ фикрлар қолдирмоқда.

Асал АхралхўжаеваКелгинди куёвЗайнабЛола Йўлдошева
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиДилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эслади21 сентябр 15:43Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?20 август 13:33Актриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этдиАктриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этди11 июн 16:31Шаҳзода Муҳаммедова “Иблис Прада кияди” фильмидаги Миранда Пристли образида (видео)Шаҳзода Муҳаммедова “Иблис Прада кияди” фильмидаги Миранда Пристли образида (видео)21 август 22:16Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиАсал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди22 июл 18:13«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди22 июл 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди