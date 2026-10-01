Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)
Актриса Асал Ахралхўжаева Instagram саҳифасида турли образларни гавдалантириши билан кузатувчилар эътиборини тортиб келмоқда. Бу сафар у кўпчиликка таниш бўлган “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини жонлантирди.
Асал Ахралхўжаева Зайнабга ўхшаш макияж қилиб, қаҳрамоннинг кийиниш услубини ҳам такрорлади. Шунингдек, соч турмагини ҳам фильм қаҳрамониникига мослаштирди. Актриса фильмда Зайнаб иштирок этган айрим саҳналарни ҳам ижро этиб, образни ўзига хос тарзда намойиш қилди.
Маълумот учун, 2005 йилда Рустам Сағдиев томонидан суратга олинган “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини хонанда Лола Йўлдошева ижро этган. Мазкур рол Лола Йўлдошеванинг актриса сифатидаги фаолиятида ҳам муҳим ўрин тутиб, унинг кенг оммага янада танилишига хизмат қилган.
Асал Ахралхўжаеванинг янги образи кузатувчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўпчилик актрисанинг ташқи кўриниши ва ижроси Зайнаб образига жуда ўхшаганини таъкидлаб, унга илиқ фикрлар қолдирмоқда.
Изоҳлар 0
…