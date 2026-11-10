«Ёлғизнинг ёри Аллоҳ...»: Асакалик машҳур ҳофиз Илҳом Жўраев оламдан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғона-Тошкент мақом йўлларининг етук билимдони, таниқли асакалик ҳофиз Илҳом Жўраев 2026 йил 10 ноябр куни 70 ёшида вафот этди.
- Ўзбекистон халқ артисти Шерали Жўраевнинг жияни бўлган марҳум санъаткор ўзининг ширали овози ва классик ғазалларни маҳорат билан ижро этиши орқали халқ эътирофига сазовор бўлган эди.
Ўзбек миллий мумтоз қўшиқчилик санъати оғир жудоликка учради. Бугун, 2026 йил 10 ноябрь куни Фарғона-Тошкент мақом йўлларининг етук билимдони, таниқли асакалик ҳофиз Илҳом Жўраев 70 ёшида оламдан ўтди. Марҳумнинг жаноза маросими бугун Андижон вилоятининг Қайрағоч қишлоғида бўлиб ўтиши маълум қилинди.
Афсонавий сулола давомчиси ва бетакрор овоз соҳиби
Илҳом Жўраев ўзбек санъатида мустаҳкам из қолдирган улуғ сулола вакили саналади. У Ўзбекистон халқ артисти, марҳум Шерали Жўраевнинг укаси Ҳалим Жўраевнинг ўғли — улуғ устознинг яқин жияни эди. Санъат ва шеърият муҳитида камол топган ҳофиз ўзининг ширали овози, баланд пардалардаги нолалари ҳамда классик ғазалларни жонли куйлаш маҳорати билан нафақат водий аҳлининг, балки бутун республиканинг эътирофига сазовор бўлган.
Хонанда таниқли санъаткор Санобар Раҳмонованинг турмуш ўртоғи, ҳофизлар Ихлосбек Жўраев ва Исломбек Жўраевларнинг меҳрибон отаси ҳамда устози эди. Оилавий ансамбль сифатида улар томонидан ижро этилган «Устозлар» композицияси ва кўплаб мумтоз асарлар миллионлаб қалбларни забт этган.
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Марҳумнинг исми-шарифи
Илҳом Ҳалимович Жўраев
Вафот этган санаси ва ёши
2026 йил 10 ноябрь, 70 ёшда
Келиб чиқиши ва сулоласи
Асакалик ҳофиз; Шерали Жўраевнинг яқин жияни
Оилавий ижодий муҳити
Рафиқаси — Санобар Раҳмонова; фарзандлари — Ихлосбек ва Исломбек Жўраевлар
Дафн маросими (жаноза)
Андижон вилояти, Қайрағоч қишлоғи (бугун бўлиб ўтади)
Ижодий йўналиши
Фарғона-Тошкент мақом йўли, классик ғазаллар, миллий қўшиқчилик
«Илҳом Жўраев ўзбек анъанавий қўшиқчилик мактабининг соф оҳангларини, жонли ижро маданиятини ва ғазал мазмунини тингловчига етказишда ўзига хос мактаб яратган санъат фидойиси эди».
Эл севган шоҳ асарлар ва сўнмас мерос
Ҳофиз умрининг охирги йилларига қадар фаол саҳнада бўлиб, Фарғона водийси ва мамлакатнинг бошқа ҳудудларида яккахон дастурлар тақдим этиб келди. Унинг репертуаридан мустаҳкам жой олган «Андижон борай дедим», «Азиз дўстларим», «Санам», «Дилрабо», «Номард билан дўст бўлма», «Ё Расули Мустафо» ҳамда «Ёлғизнинг ёри Аллоҳ» каби қўшиқлари миллий мусиқа хазинамизнинг олтин намуналарига айланди.
Марҳум ҳофиз Илҳом Жўраевнинг порлоқ хотираси, бой ижодий мероси ҳамда ўзбек санъатига қўшган беқиёс ҳиссаси мухлислар қалбида абадий сақланиб қолади.
Марҳум санъаткорнинг оила аъзолари ва барча яқинларига сабр тилаймиз. Унинг қайси қўшиғи қалбингиздан чуқур жой олган? Ҳофиз ҳақидаги хотираларингизни изоҳларда қолдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…