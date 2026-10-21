«Кўз ёшларим тугагунча йиғладим» — Лола Йўлдошеванинг маҳзун видеоси мухлисларини хавотирга солди (видео)

·23·Маданият
«Кўз ёшларим тугагунча йиғладим» — Лола Йўлдошеванинг маҳзун видеоси мухлисларини хавотирга солди (видео)

Хонанда Лола Йўлдошева сўнгги вақтларда Instagram саҳифасида эълон қилаётган маҳзун ва кўз ёшларига тўла видеолари билан мухлислар эътиборини тортмоқда. Санъаткорнинг руҳий ҳолати акс этган ушбу видеолар кузатувчилар орасида турли саволларни келтириб чиқармоқда.

Хонанда видеолардан бирида уйига домла келгани ҳақида сўзлаб берди. Унинг айтишича, синглиси аҳволини кўриб, домлани чақирган. У дуо ўқиб, Лола билан узоқ суҳбатлашган.

«Унга бор дардимни тўкиб солдим. Кўз ёшларим тугагунча йиғладим. У менга изтиробларимнинг сабаби бир эркакни Худо даражасига кўтариб олганимда эканини айтди. Бу гуноҳ экан. Яратганни топишим кераклигини, фақат Унинг ўзигина ичимдаги бўшлиқни тўлдира олишини тушунтирди», — дея сўзлаб берди хонанда суҳбат мазмунини.

Лола Йўлдошеванинг сўнгги видеоларида кўз ёшларига эрк бераётгани ва маҳзун кайфиятда кўриниши мухлисларини хавотирга солмоқда. Кузатувчилар изоҳларда санъаткорнинг ҳолатига қизиқиш билдириб, унга нима бўлганини сўрашмоқда.

Ҳозирча хонанда бошидан нималар ўтаётгани ва тушкун кайфиятига нима сабаб бўлганини батафсил очиқламаган. Шу боис унинг ҳолати ҳақида аниқ хулоса чиқариш қийин.

Лола ЙўлдошеваInstagramкоз ёшлариманзил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)Асал Ахралхўжаева “Келгинди куёв” фильмидаги Зайнаб образини гавдалантирди (видео)1 октябр 05:19Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаМашҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшда4 сентябр 21:05Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)19 сентябр 21:48Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”13 сентябр 01:25Миржалол Нематовнинг “Лола” таронаси қисқа вақтда 1,2 миллион марта томоша қилинди (видео)Миржалол Нематовнинг “Лола” таронаси қисқа вақтда 1,2 миллион марта томоша қилинди (видео)12 октябр 15:04Лола тармоқларда яна кўриниш берди: Лолани соғинганлар учун махсусЛола тармоқларда яна кўриниш берди: Лолани соғинганлар учун махсус2 июн 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди