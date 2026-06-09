Конец монополии ASML? Китай начал производство чипов без литографии

·6·Авто
Конец монополии ASML? Китай начал производство чипов без литографии

Китайский стартап Принано объявил о важном достижении в области производства фотонных микросхем. В сотрудничестве с Шенжен Литра Течнологй компания наладила выпуск оптических чипов на 8-дюймовых кремниевых пластинах без использования традиционного литографического оборудования, которое сегодня является основой полупроводниковой промышленности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках проекта полностью отказались от технологии ДУВ-литографии (глубокий ультрафиолет). Это крайне важно, поскольку нидерландская компания ASML, производящая такие системы, ограничила поставки оборудования в Китай из-за санкций. Вместо этого Принано применила собственную технологию вакуумной наноимпринтной литографии.

Если в традиционном процессе схемы проецируются на кремниевую пластину с помощью сложной оптики и источников света, то в новом методе наноструктуры наносятся непосредственно на поверхность пластины с помощью специального шаблона, подобно печатному штампу. По утверждению компании, такой подход снижает производственные затраты примерно в десять раз по сравнению с ДУВ-процессами.

Следует отметить, что данная технология пока не предназначена для процессоров смартфонов или ускорителей искусственного интеллекта, таких как NVIDIA. Принано сосредоточена на фотонных чипах — специализированных микросхемах, работающих со светом вместо электрических сигналов. Такие компоненты широко применяются в волоконно-оптической связи, центрах обработки данных и лидарных системах.

Использование 8-дюймовых пластин означает, что проект перешел от лабораторных экспериментов к промышленному уровню. Однако говорить о полном коммерческом успехе пока рано, так как Принано еще не раскрыла данные о выходе годных изделий и конкретных заказчиках.

КитайПолупроводникиASMLТехнологииPrinano
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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