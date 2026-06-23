Очередное ДТП с участием Tesla в Китае: спор между водителем и компанией

·1·Авто
Очередное ДТП с участием Tesla в Китае: спор между водителем и компанией

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля Tesla Model 3 в Китае оказалось в центре внимания общественности и автолюбителей. Данный инцидент вновь вынес на повестку дня дискуссии о системах безопасности электромобилей и надежности их электронного управления. В результате происшествия был нанесен серьезный материальный ущерб, а между водителем и производителем возник спор об определении виновного. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно деталям происшествия, владелец Tesla Model 3 утверждает, что резко нажал на педаль тормоза, чтобы объехать препятствие на перекрестке. Однако, по словам водителя, автомобиль вместо снижения скорости, напротив, ускорился и разогнался до 110 км/ч. В итоге электромобиль потерял управление и столкнулся с другим транспортным средством. В результате столкновения обе машины получили серьезные повреждения; в частности, сообщается, что стоимость ремонта пострадавшего второго автомобиля превысит 13 000 долларов.

Проблемы со страховкой и претензии водителя

Ситуацию осложняет тот факт, что новый страховой полис, оформленный владельцем Tesla именно в тот день, еще не успел вступить в силу. Это ставит под вопрос вопрос возмещения всех материальных убытков. Водитель, опираясь на свой 20-летний стаж вождения, заявляет, что не совершал ошибок и постоянно использовал режим управления с двумя педалями. По его мнению, в электронной системе Tesla произошел сбой, и компьютер неверно интерпретировал команду торможения, осуществив ускорение.

Компания Tesla уже выступила с официальным заявлением по данному случаю. По информации издания иксбт.ком, специалисты компании провели предварительный анализ данных, полученных с автомобиля. Результаты проверки показали, что перед столкновением в тормозной системе не было никаких технических неисправностей или отклонений. Представители компании заявили, что если владелец автомобиля не согласен с этим выводом, они готовы провести углубленное расследование в сотрудничестве с соответствующими регулирующими органами.

Безопасность электромобилей и глобальный контекст

Этот инцидент не первый неприятный случай для Tesla. Недавно аналогичная трагедия произошла в штате Техас, США. Там автомобиль Tesla, который, предположительно, находился в режиме автопилота, врезался в дом, в результате чего женщина внутри здания погибла. Подобные происшествия подвергают испытанию доверие к уровню безопасности высокотехнологичных автомобилей, особенно транспортных средств с элементами автономного управления.

В то время как на рынке Узбекистана набирают популярность Tesla и другие электромобили, включая модели BYD, подобные технические споры имеют важное значение и для местных потребителей. Эксперты рекомендуют водителям в любой ситуации не полагаться полностью на электронных помощников и ответственно подходить к вопросам страхования. В настоящее время ожидается назначение дополнительных экспертиз для вынесения окончательного заключения по происшествию в Китае.

TeslaКитайДТПЭлектромобильТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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