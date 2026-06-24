Плохие новости для водителей: популярные штрафы снова подорожают

С 1 сентября 2026 года базовый расчетный показатель будет увеличен с 412 тысяч до 440 тысяч сумов. В связи с этим вырастут и штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Теперь отсутствие ремня безопасности повлечет штраф в размере 220 тысяч сумов, а движение без документов или страховки — 440 тысяч сумов.

Штраф за проезд на красный свет и использование телефона за рулем составит 1 миллион 320 тысяч сумов. Остановка в запрещенном месте обойдется в 880 тысяч сумов.

Превышение скорости до 20 км/ч карается штрафом в 440 тысяч сумов, от 20 до 40 км/ч — 2 миллиона 200 тысяч сумов, а превышение более чем на 40 км/ч — 3 миллиона 960 тысяч сумов.