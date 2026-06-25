Испытания обновленного российского самолета SJ-100 вышли на финальную стадию

·9·Технологии
Испытания обновленного российского самолета SJ-100 вышли на финальную стадию

Программа испытаний пассажирского самолета SJ-100, собранного полностью из отечественных компонентов и являющегося одним из важнейших проектов российской авиационной промышленности, вышла на финальную стадию. Ожидается, что процессы сертификации этого воздушного судна завершатся осенью текущего года. Об этом сообщил главный конструктор программы SJ-100 компании «Яковлев» Кирилл Кузнецов. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно сообщению агентства ТАСС, работы по вводу самолета в эксплуатацию и оформлению всей необходимой документации идут по графику. Специалисты отмечают, что к осени 2026 года планируется завершить все технические проверки и испытания, а также получить сертификат, разрешающий полеты. Это огромный шаг в стратегии импортозамещения для гражданской авиации России.

Объем испытаний и техническое состояние

На сегодняшний день программа летных испытаний самолета SJ-100 выполнена примерно на 80 процентов. В рамках проекта было совершено около 400 полетов, 200 из которых являются сложными испытаниями, непосредственно связанными с процессом сертификации. Эти показатели имеют важное значение для проверки технической надежности самолета и его соответствия международным стандартам безопасности.

Недавно президент России Владимир Путин в ходе визита в Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова в Жуковском осмотрел самолеты нового поколения. В ходе демонстрации, наряду с SJ-100, была представлена информация о перспективных проектах, таких как Ил-114-300 и МС-21. Ожидается, что эти модели станут основной опорой в модернизации российского авиапарка.

Значение для региональной авиации

Успех проекта SJ-100 может быть интересен не только для России, но и для авиационного рынка Центральной Азии, включая Узбекистан. Самолеты этого типа, предназначенные для региональных перелетов, отличаются низкими эксплуатационными расходами и адаптированностью к полетам на короткие дистанции. Если самолет успешно пройдет все испытания, в будущем могут открыться новые возможности для расширения авиасообщения с соседними государствами.

По словам главного конструктора проекта Кирилла Кузнецова, все системы самолета, включая двигатели и бортовую электронику, созданы отечественными производителями. Это служит обеспечению стабильности авиационной промышленности в условиях внешних санкций. В настоящее время инженеры и летный состав работают над скорейшим завершением оставшихся 20 процентов испытательных работ.

Напомним, что SJ-100 является усовершенствованной версией предыдущей модели Sukhoi Superjet 100, избавленной от иностранных комплектующих. Его успешные полеты станут важным показателем демонстрации технологической независимости российской авиационной промышленности.

АвиацияSJ-100ТехнологииСамолетРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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