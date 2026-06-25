Компания Slate выбрала новый тип аккумуляторов для своего доступного электропикапа

Американский стартап Slate внес неожиданное изменение в проект своего дешевого и компактного электрического пикапа. Чтобы удержать стоимость автомобиля на уровне 24 950 долларов, компания решила полностью обновить технологию аккумуляторов. Это решение обусловлено не только техническими характеристиками, но и экономическими тенденциями на мировом рынке электромобилей. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Изначально Slate планировала использовать в своих моделях элементы из никеля-марганца-кобальта (NMC). Этот химический состав отличается высокой плотностью энергии и позволяет проезжать большие расстояния на одной зарядке. Однако стало очевидно, что крайне высокая стоимость никеля и кобальта негативно скажется на себестоимости конечного продукта. В результате компания предпочла перейти на технологию литий-железо-фосфата (LFP).

Преимущества LFP-технологии и рыночные изменения

LFP-аккумуляторы примерно на 40% дешевле аналогов NMC. Основная причина заключается в использовании распространенного и недорогого железа вместо дорогостоящих металлов. Хотя LFP-элементы немного уступают по плотности энергии, современные технологии позволили значительно сократить этот разрыв. Компании Slate удалось увеличить запас хода стандартного аккумулятора со 150 миль (241 км) до 205 миль (330 км).

по данным ixbt.com, в рамках этого проекта Slate сотрудничает с китайской компанией Gotion. Примечательно, что аккумуляторные элементы будут производиться на заводе в штате Иллинойс, США. Это позволит воспользоваться налоговыми льготами согласно законодательству США и снизить логистические затраты.

Новый стандарт в индустрии

Сегодня такие автогиганты, как Tesla, Ford, GM и Rivian, также начали использовать LFP-аккумуляторы в своих массовых моделях. Эта тенденция способствует снижению цен и популяризации электромобилей на рынке. Компания Slate следует этому пути, внедряя технологию «cell-to-pack» (от элемента напрямую в блок).

Учитывая, что на рынке Узбекистана также широко распространены автомобили с LFP-технологией (Blade Battery) от таких брендов, как BYD, можно видеть, что путь, выбранный Slate, является наиболее эффективным решением в глобальном масштабе. Комбинация доступной цены и достаточного запаса хода остается ключевым фактором в конкуренции электромобилей с традиционными машинами с двигателем внутреннего сгорания.

Подводя итог, изменение стратегии Slate отражает прагматичный подход в индустрии электромобилей. Для потребителей надежная технология, отвечающая повседневным потребностям и доступная по цене, становится важнее, чем сверхдорогие аккумуляторы с огромным запасом хода.