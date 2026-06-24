С 1 сентября автомобилям без документов не будут заправлять метан

С 1 сентября на метановых заправочных станциях вводится новый порядок проверки автомобилей. Согласно ему, транспортные средства, не прошедшие технический осмотр, проверку газового баллона или не имеющие необходимых документов, не будут заправляться метаном.

Новое правило также касается автомобилей с просроченным сроком эксплуатации газового баллона. При прибытии таких машин на станцию система автоматически проверит их данные.

На АГТКС будут установлены специальные «умные» камеры. Они будут распознавать государственные номерные знаки и сверять данные о транспортном средстве с единой электронной базой.

Если автомобиль внесен в «черный список» системы, заправка метаном будет заблокирована автоматически. При этом решение сотрудника заправки не потребуется.

Автомобили, которым будет отказано в заправке метаном:

• Транспортные средства, не прошедшие технический осмотр

• Автомобили, не прошедшие проверку газового баллона

• Машины с газовыми баллонами с истекшим сроком эксплуатации

• Транспортные средства, не имеющие необходимых документов