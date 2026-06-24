С 1 сентября автомобилям без документов не будут заправлять метан

·43·Авто
С 1 сентября автомобилям без документов не будут заправлять метан

С 1 сентября на метановых заправочных станциях вводится новый порядок проверки автомобилей. Согласно ему, транспортные средства, не прошедшие технический осмотр, проверку газового баллона или не имеющие необходимых документов, не будут заправляться метаном.

Новое правило также касается автомобилей с просроченным сроком эксплуатации газового баллона. При прибытии таких машин на станцию система автоматически проверит их данные.

На АГТКС будут установлены специальные «умные» камеры. Они будут распознавать государственные номерные знаки и сверять данные о транспортном средстве с единой электронной базой.

Если автомобиль внесен в «черный список» системы, заправка метаном будет заблокирована автоматически. При этом решение сотрудника заправки не потребуется.

Автомобили, которым будет отказано в заправке метаном:

• Транспортные средства, не прошедшие технический осмотр
• Автомобили, не прошедшие проверку газового баллона
• Машины с газовыми баллонами с истекшим сроком эксплуатации
• Транспортные средства, не имеющие необходимых документов

МетанАГТКСАвтомобилиГазовый баллонТехнический осмотр
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Плохие новости для водителей: популярные штрафы снова подорожаютПлохие новости для водителей: популярные штрафы снова подорожаютСегодня, 16:25Основатель автомобильного мира: как имя Autocar стало брендомОснователь автомобильного мира: как имя Autocar стало брендомСегодня, 14:21Представлена эксклюзивная модель Мидсуммер Купе совместной работы Морган и ПининфаринаПредставлена эксклюзивная модель Мидсуммер Купе совместной работы Морган и ПининфаринаСегодня, 13:52Shell представила концепцию Трипле10 для электромобилей будущегоShell представила концепцию Трипле10 для электромобилей будущегоСегодня, 04:28Porsche отмечает 75-летие присутствия в Великобритании на фестивале СунстедеPorsche отмечает 75-летие присутствия в Великобритании на фестивале СунстедеСегодня, 00:26Toyota RAV4 вызывает беспрецедентный спрос на рынке СШАToyota RAV4 вызывает беспрецедентный спрос на рынке СШАВчера, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая