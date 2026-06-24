Представлена эксклюзивная модель Мидсуммер Купе совместной работы Морган и Пининфарина

Легендарный британский автомобильный бренд Морган представил закрытую версию одного из своих самых впечатляющих проектов последних лет — Мидсуммер роадстер. Это ультраэксклюзивное купе, созданное в сотрудничестве с дизайн-студией Пининфарина, стало первой моделью с жестким верхом (хард-топ) компании за последние десять лет. Данный автомобиль является не только шедевром дизайна, но и очередным шагом Морган в гармоничном сочетании классического стиля и современных технологий. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Модель Мидсуммер Купе будет выпущена ограниченным тиражом — всего в 9 экземплярах. Это первое закрытое купе Морган после модели Аеро 8, производство которой прекратилось в 2015 году. Каждый экземпляр будет собран индивидуально в соответствии с пожеланиями заказчика силами специального инженерного подразделения компании. Хотя цены пока не раскрыты, эксперты предполагают, что стоимость значительно превысит 200 тысяч фунтов стерлингов.

Уникальный дизайн и конструктивные изменения

Технически новое купе схоже со своей открытой версией — Мидсуммер роадстер, однако его внешний облик обладает совершенно иным характером. Инженеры Морган отмечают, что превращение открытой баркетты в купе потребовало серьезных структурных изменений. В частности, для сохранения жесткости кузова были установлены специальные стойки А из алюминия. Это обеспечивает не только эстетику, но и устойчивость автомобиля при движении.

Самой примечательной частью автомобиля является его крыша. Она выполнена в виде полностью стеклянного купола, через центр которого проходит специальная линия вдоль всей длины кузова. По словам дизайнеров компании, такая крыша — не просто эстетический элемент, а решение для комфортной эксплуатации автомобиля в любое время года и снижения уровня шума в салоне, что предоставляет владельцам Морган новый уровень практичности.

Мощность BMW и изящество Пининфарина

Под капотом Мидсуммер Купе расположен шестицилиндровый турбодвигатель мощностью 335 л.с., поставляемый компанией BMW. Этот силовой агрегат заимствован из модели Морган Plus Сикс и в сочетании с легким кузовом обещает водителю незабываемую динамику. Каждая деталь автомобиля обработана вручную, сочетая в себе традиционные деревянные элементы и современные металлические сплавы.

Главный дизайнер Морган Джонатан Уэллс назвал этот проект одним из самых масштабных и захватывающих путешествий в истории компании. По его словам, сотрудничество с Пининфарина открыло для Морган новые горизонты, и Мидсуммер Купе стало финальной, самой яркой страницей этого успешного партнерства. Данная модель послужит фундаментом для будущих эксклюзивных проектов бренда.

Автомобиль на представленных фотографиях является прототипом под «нулевым номером», который послужит основой для всех 9 клиентских машин. Этот экспонат в ближайшее время будет отправлен в музей Лувман в Нидерландах, который считается старейшей частной автомобильной коллекцией в мире. Подобные эксклюзивные модели всегда вызывают интерес у автолюбителей, так как такие бренды, как Морган, делают акцент не на массовом производстве, а на инженерии уровня произведений искусства.