Флагманские кроссоверы Mazda теряют покупателей в США

По данным Иксбт.ком, продажи крупнейших и самых дорогих флагманских кроссоверов Mazda на рынке США заметно снизились в первой половине 2026 года. Для японского бренда это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку именно эти модели должны были укрепить позиции компании в верхнем ценовом сегменте, однако интерес покупателей оказался ниже ожидаемого. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основные показатели падения продаж

По итогам первых шести месяцев текущего года трехрядный Mazda ККс-90 потерял 24% покупателей, а продажи двухрядного ККс-70 сразу снизились на 29%. За отчетный период в США было продано 21 271 экземпляр ККс-90. Показатель двухрядной версии оказался почти в четыре раза ниже и составил всего 5 974 автомобиля.

Финансовый директор Mazda Джеффри Гайтон открыто заявил о недовольстве текущими результатами компании. Эти автомобили были специально разработаны с учетом требований североамериканского рынка. Однако новые технологические решения и дорогое позиционирование пока не смогли обеспечить ожидаемый коммерческий успех.

Снижение цен не планируется, акцент — на безопасности

Несмотря на неудачу, японский автопроизводитель не намерен снижать цены на автомобили. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, компания выбрала стратегию усиления рекламы и поэтапного обновления автомобилей вместо пересмотра ценовой политики.

Одним из главных аргументов рекламной кампании станут показатели безопасности. Недавно обновленный ККс-5 получил престижную награду Топ Сафетй Пик+ от Страхового института дорожной безопасности США (ИИХС). Mazda подчеркивает, что в ее модельном ряду больше обладателей этой награды, чем у любого конкурента, и намерена активно использовать достижение для продвижения крупных кроссоверов.

Дополнительные проблемы на рынке и фактор импорта

По мнению экспертов, трудности, с которыми столкнулись ККс-70 и ККс-90, не ограничиваются маркетингом и рекламой. Эти кроссоверы напрямую импортируются в США из Японии, поэтому импортные пошлины в стране в определенной степени негативно сказались на их конкурентоспособности.

Кроме того, спрос снизили изменения в государственной политике поддержки и общее ослабление интереса рынка к дорогим подключаемым гибридам (PHEV). С помощью этих моделей бренд планировал перейти в более высокий премиальный сегмент.

Парадоксальная ситуация: Mazda3 переживает бум

Любопытно, что в то время как новые и дорогие кроссоверы теряют покупателей, одна из самых возрастных моделей компании — Mazda3 — демонстрирует стремительный рост. Модель нынешнего поколения выпускается с 2018 года и не подвергалась кардинальному обновлению, однако сейчас показывает очень высокую динамику.

В июле продажи Mazda3 в США выросли почти на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с начала 2026 года показатель составил 28%. В результате более возрастная модель бренда переживает неожиданный бум продаж, пока новейшие флагманские кроссоверы, созданные специально для американского рынка, теряют клиентов.