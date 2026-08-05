Кому китайские бренды создают конкуренцию на автомобильном рынке Великобритании

·34·Авто
Кому китайские бренды создают конкуренцию на автомобильном рынке Великобритании

Рынок новых автомобилей Великобритании продемонстрировал рост почти на 10% по сравнению с прошлым годом и, похоже, вновь становится привлекательным направлением для автопроизводителей. Однако, по данным иксбт.ком, за этими позитивными показателями скрываются серьезные изменения на рынке и ожесточенная конкуренция. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Общий рост рынка и ситуация за кулисами

Общий подъем рынка не означает, что он одинаково успешен для всех компаний. Обычно при таком заметном росте ожидается, что все участники сохранят свои позиции или хотя бы будут развиваться одинаковыми темпами. Однако на практике этого не происходит.

Основной причиной обострения ситуации называют увеличение числа новых автомобильных брендов, приходящих из Китая. Китайским производителям, недавно вышедшим на рынок, за короткое время удалось занять заметную долю.

Жертвы новой конкуренции

Именно активизация новых участников сформировала на британском рынке явную категорию «проигравших». Современные технологии и конкурентоспособные цены, предлагаемые китайскими брендами, не могли не повлиять на показатели продаж традиционных автопроизводителей.

По оценкам экспертов, несмотря на расширение рынка в целом, внимание и средства покупателей постепенно переходят к новым брендам. Это приводит к тому, что некоторые признанные лидеры вынуждены уступать свои позиции.

В дальнейшем ожидается, что эта тенденция на автомобильном рынке Великобритании усилится, а конкуренция станет еще более жесткой. Успех китайских производителей заставит другие международные компании пересмотреть свои стратегии.

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