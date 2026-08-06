Руководители автопарков должны адаптироваться к неопределённости и быстро меняющемуся рынку

Резкие изменения в современной автомобильной промышленности и нестабильность государственной политики требуют от руководителей автопарков совершенно нового подхода. Как сообщил Autocar руководитель консультационного подразделения Айвенс УК, одной из ведущих британских компаний по лизингу автомобилей, Мэтью Уолтерс, отраслевые специалисты должны быть готовы к постоянно меняющимся правилам и сложной операционной среде в ближайшие годы. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

В отрасли, традиционно опиравшейся на долгосрочную стабильность, ситуация сегодня стала значительно сложнее. По словам Мэтью Уолтерса, руководители автопарков должны более дальновидно планировать выбор транспортных средств и ежегодно пересматривать свою политику, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям.

Изменения в политике и налоговой системе

Особенно много вопросов вызывают переход на электромобили и законодательные нововведения. Министерство транспорта Великобритании планирует в 2027 году провести промежуточный пересмотр мандата на автомобили с нулевыми выбросами, что может повлиять на поставки автомобилей. Кроме того, целевые показатели ежегодных продаж электромобилей на период после 2031 года пока полностью не утверждены.

Кроме того, после завершения разработки налоговой системы, предусматривающей оплату для гибридных и электрических автомобилей в зависимости от пройденного расстояния, потребуется пересчитать расходы автопарков. По мнению эксперта, установленный на 2030 год запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также намеченный на 2035 год переход всех типов новых легковых и грузовых автомобилей на электротягу в ближайшем будущем станут предметом дополнительных обсуждений.

Новые бренды на рынке и сложность расчёта расходов

На фоне этой неопределённости компания Айвенс проводит для клиентов ежеквартальные брифинги об изменениях законодательства, новостях производителей и политико-экономических событиях, влияющих на расходы. Небольшие автопарки сильнее крупных компаний подвержены быстрым изменениям, а из-за ограниченных ресурсов сталкиваются с более высокими рисками.

Ситуацию дополнительно осложняет активность новых брендов, появляющихся на рынке, в частности китайских производителей. По имеющимся данным, только в 2026 году ожидается презентация 116 новых моделей. Некоторые корпоративные автопарки с готовностью принимают эти новые технологии, тогда как другие тщательно оценивают их возможное влияние на имидж компании.

Электрификация приводит к операционным расходам, отличающимся от традиционных затрат на топливо. Существенная разница между расходами водителя, имеющего возможность заряжать автомобиль дома, и сотрудника, пользующегося только общественными зарядными станциями, выдвигает на первый план вопрос «справедливости». В результате Айвенс предлагает определять совокупную стоимость владения с учётом эффективности водителей и их привычек зарядки.