В последние годы автопром стремительно внедряет передовые системы помощи водителю — технологии АДАС. Однако, по данным иксбт.ком, реальная работа этих функций в повседневной жизни вызывает у многих водителей повышенную нервозность и недовольство. Системы, устанавливаемые для соблюдения требований правил безопасности ГСР2 Европейского союза, часто выглядят безупречными в теории, но на практике демонстрируют неожиданные недостатки. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Инженеры британской организации Татчам Ресеарч испытали системы автоматического экстренного торможения (АЭБ) таких автомобилей, как Tesla Model Y и BYD Dolphin Сурф, на специальном полигоне в аэропорту Ретфорд-Гэмстон. В ходе испытаний специалисты изучали поведение автомобилей на разных скоростях и анализировали работу систем в условиях, приближенных к реальному дорожному движению. Результаты удивили даже самих инженеров.

В частности, во время испытаний электромобиля BYD выяснилось, что после остановки перед препятствием система АЭБ через две-три секунды самостоятельно возобновила движение. Если подобное произойдет на загруженной дороге или круговом перекрестке, водитель может ошибочно полагаться на остановившийся впереди автомобиль, что способно привести к дорогостоящим страховым искам и серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

Испытания в реальных условиях и проблемы, с которыми сталкиваются водители

Исследование команды Татчам Ресеарч, проводимое с сентября прошлого года, продолжается не только на закрытом полигоне, но и на дорогах общего пользования. Выяснилось, что во многих автомобилях функции АДАС сопровождаются такими проблемами, как чрезмерно раздражающие звуковые сигналы, агрессивное вмешательство в рулевое управление и неправильное распознавание дорожных знаков.

В частности, испытанный автомобиль Kia Sportage Хйбрид при изменении ограничений скорости часто издавал предупреждающие звуковые сигналы и умеренно агрессивно вмешивался в рулевое управление. Кроме того, другие СМИ раскритиковали функции АДАС кроссовера Leapmotor Б10, назвав их одними из самых раздражающих на рынке: ассистент удержания автомобиля в полосе резко перетягивает руль и отвлекает водителя шумовыми сигналами.

По словам экспертов, такие неудачно спроектированные функции подрывают саму идею безопасности, лежащую в основе систем АДАС. Однако автопроизводители пока не уделяют подобной субъективной критике достаточного внимания и должны продолжать совершенствовать свои системы.