Shelby Cobra Daytona обновила рекорд среди американских автомобилей

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Shelby Cobra Daytona обновила рекорд среди американских автомобилей

Выпущенное в 1964 году Shelby Cobra Daytona Coupe стало самым дорогим американским автомобилем, проданным на аукционе. Редкий автомобиль, представленный на аукционе Gooding & Company'ning 2026 года в Пеббл-Бич, был продан за 42,905 миллиона долларов.

Автомобиль был выставлен на торги по цене свыше 25 миллионов долларов. Итоговая цена почти на 18 миллионов долларов превысила первоначальную оценку и установила новый рекорд. До этого рекорд принадлежал автомобилю Duesenberg SSJ, выпущенному в 1935 году и проданному в 2018 году за 22 миллиона долларов.

Проданный на аукционе автомобиль имеет номер шасси CSX2300. Он является одним из шести Daytona Coupe, созданных для повышения гоночных возможностей Shelby Cobra и конкуренции с Ferrari 250 GTO — одним из самых мощных гоночных автомобилей того времени.

Аэродинамический кузов модели разработал американский инженер и дизайнер Piter Brok. CSX2300 дебютировал в гонке Tour de France Automobile 1964 года, а позднее участвовал в соревнованиях на таких известных трассах, как Daytona, Sebring и Nyurburgring.

Кроме того, с 1975 по 1998 год этот автомобиль хранился в личной коллекции основателя компании Shelby Carroll Shelby. Его редкость, богатая гоночная история и связь с именем Shelby ещё больше повысили стоимость автомобиля.

Всего было выпущено лишь шесть экземпляров модели Shelby Cobra Daytona Coupe. Проданный на аукционе экземпляр считается одним из самых исторически значимых автомобилей среди них.

Yog‘och bino oldida 12 raqamli ko‘k Shelby Daytona Coupe poyga avtomobili turibdi.
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