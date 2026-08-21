Автозаводы обновляются с помощью гуманоидных роботов

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Автозаводы обновляются с помощью гуманоидных роботов

Технологическая революция в автомобильной промышленности выходит на новый этап: производственные процессы движутся к полной автоматизации. Хотя роботы разных типов используются на заводах уже более 40 лет, сегодня, словно в научно-фантастических фильмах, двурукие и двуногие гуманоидные роботы начали работать бок о бок с людьми. Усилия по развитию их когнитивных способностей полностью меняют эффективность автомобильного производства. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным иксбт.ком и других специализированных источников, ведущие автоконцерны активно тестируют на своих предприятиях современные роботизированные устройства различных типов. В частности, Hyundai Груп приобрела передовую компанию Boston Dynamics, а Ford использует на своем заводе в Хейлвуде четвероногого робота Spot. Устройство оснащено тепловизионными камерами и микрофонами для выявления изменений температуры и утечек воздуха, что помогает предотвращать неисправности оборудования и простои.

Роль гуманоидных роботов на конвейере

Механизм Spot использует лидар для перемещения по заводу, умеет уступать дорогу сотрудникам и останавливаться, если кто-то подходит к нему ближе чем на два метра. Однако масштабы применения машин с двумя ногами и руками продолжают расширяться. К ним относится новый «универсальный гуманоид» Atlas, созданный Boston Dynamics: его рост составляет 6 футов 2 дюйма, а масса — 90 килограммов.

В будущем Hyundai планирует запустить массовое производство этой разработки для промышленных объектов. Ожидается, что к 2028 году Atlas начнет работать на заводе Hyundai Груп Метаплант Америка в США. На этом новом предприятии по выпуску электромобилей будут собираться модели Ioniq 5, Ионик 9 и Sportage Хйбрид. Основанный на искусственном интеллекте «мозг» робота будет выполнять последовательные задачи, такие как выбор комплектующих и их своевременная доставка на производственную линию.

Робототехника нового поколения и опыт BMW

Другой крупный автопроизводитель, BMW, в прошлом году внедрил гуманоидного робота Figure 02 на заводе в Спартанбурге, Южная Каролина, совместно с технологической компанией Figure AI. В течение десяти месяцев устройство участвовало в производстве более 30 тысяч кроссоверов BMW X3, помогая размещать металлические детали для сварки.

Сегодня BMW переходит к модели Figure 03, оснащенной системой беспроводной зарядки, мягкими защитными элементами и возможностью голосового общения. Кроме того, робот получил более человекоподобные руки с тактильными датчиками и камерами для повышения точности и ловкости. Ученые Лондонского университета королевы Марии создали новый сенсор, способный при нажатии формировать различные цвета. Подобные технологии, устанавливаемые на пальцы роботов, в будущем будут важны не только для высокоточного производства, но и для хирургии и протезирования.

АвтомобилестроениеГуманоидные РоботыHyundaiBMWТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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