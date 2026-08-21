General Motors пересматривает планы по возвращению бренда Cadillac в Великобританию

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General Motors пересматривает планы по возвращению бренда Cadillac в Великобританию

Концерн General Motors из-за значительных изменений на рынке Великобритании и острой конкуренции серьёзно пересматривает планы по возвращению бренда Cadillac в эту страну. Эксперты внимательно следят за тем, как эти изменения в автомобильной отрасли повлияют на позиции легендарного американского бренда в европейских странах. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным издания Autocar, в прошлом году занимавший должность руководителя GM Эуропе Пере Бругал заявил, что бренд Cadillac вскоре вернётся на рынок Великобритании, а продажи начнутся с электромобиля Лйрик. Эта модель планировалась как основной конкурент BMW iX5 и Mercedes-Benz EQE СУВ, причём представители компании называли Великобританию одним из приоритетных рынков.

Однако даже год спустя компания не объявила точную дату презентации. В настоящее время автомобили Cadillac с правым рулём предлагает только дилерский центр Чарлес Хурст, расположенный в Дублине, Ирландия. Покупателям здесь доступны Лйрик, а также более компактный кроссовер Оптик и семиместный кроссовер Вистик.

Конкуренция и состояние рынка

Согласно статистике, в период с июля 2025 года по март 2026 года в Великобритании было зарегистрировано всего 20 автомобилей Cadillac, 16 из которых являются новыми электромобилями. Кроме того, расположенный в Лондоне дилерский центр Кливе Суттон продолжает импортировать крупные внедорожники Cadillac Эскаладе с левым рулём.

Представитель GM сообщил Autocar, что рынок Великобритании и сегмент электромобилей стремительно меняются из-за появления новых конкурентов. Компания активно пересматривает свои дальнейшие планы в отношении Cadillac, стремясь обеспечить их полное соответствие рыночным условиям и потребностям клиентов.

Китайские конкуренты и изменение глобальной стратегии

Угроза со стороны новых брендов из Китая в премиальном сегменте усложняет Cadillac поиск своего места на рынке Великобритании. Большинство новых участников предлагают современные электрические кроссоверы, способные конкурировать с автомобилями американского бренда. Кроме того, ведущие европейские премиальные марки — BMW, Mercedes-Benz и Volvo — уже вывели на рынок обновлённые модели.

Этот процесс пересмотра планов происходит одновременно с изменением глобальной стратегии Cadillac. Изначально бренд планировал полностью перейти на электрические транспортные средства к 2030 году. Однако в последнем финансовом отчёте генеральный директор GM Мэри Барра подтвердила, что с весны следующего года и до 2028 года компания также начнёт выпуск нового поколения моделей Cadillac с двигателями внутреннего сгорания. В их число войдёт, в частности, новое поколение КТ5 — конкурента BMW 5 Series.

CadillacGeneral MotorsЭлектромобилиАвтомобильный РынокВеликобритания
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Sardor Ergashev
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