Какую инициативу предприняла сборная Португалии, чтобы почтить Роналду?
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- Сборная Португалии запланировала, что все футболисты выйдут на поле в футболках под 7-м номером в матче против Дании.
- Это необходимо для того, чтобы почтить Криштиану Роналду, завершившего международную карьеру.
- Данное решение было принято на специальном совещании с участием президента Португальской футбольной федерации Педру Проэнсы, главного тренера Жорже Жезуша и капитанов команды Бернарду Силвы, Рубена Диаша и Бруну Фернандеша.
Сборная Португалии решила реализовать уникальную и трогательную инициативу, чтобы отдать дань уважения одному из величайших футболистов в своей истории, завершившему международную карьеру Криштиану Роналду .
Специальный 7-й номер в матче против Дании
А Бола Как сообщает издание в футболках под 7-м номером , португальские футболисты выйдут на поле в домашнем матче Лиги наций УЕФА против Дании. Таким образом члены команды хотят выразить свою безграничную благодарность легендарному нападающему, недавно попрощавшемуся с национальной сборной.
Это важное решение было принято на специальном совещании с участием президента Португальской футбольной федерации Педру Проэнсы, главного тренера сборной Жорже Жезуша, а также капитанов команды Бернарду Силвы, Рубена Диаша и Бруну Фернандеша.
Детали инициативы
Данные и показатели
Основная причина
Завершение Криштиану Роналду карьеры в сборной
Специальная акция
Выход всех игроков под 7-м номером в матче против Дании
Участники
Руководство федерации, главный тренер и капитаны
Предстоящие матчи
Ноябрьская пауза: игры против Дании и Уэльса
Важные предстоящие встречи
Напомним, что в рамках ноябрьской международной паузы сборная Португалии проведет матчи против сборных Дании и Уэльса. Важная встреча против Дании, которую болельщики ждут с большим интересом, запланирована на 15 ноября .
Как вы считаете, придаст ли такая дань уважения сборной Португалии в честь Роналду дополнительный моральный дух команде? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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