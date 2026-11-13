Какую инициативу предприняла сборная Португалии, чтобы почтить Роналду?

Сборная Португалии решила реализовать уникальную и трогательную инициативу, чтобы отдать дань уважения одному из величайших футболистов в своей истории, завершившему международную карьеру Криштиану Роналду .

Специальный 7-й номер в матче против Дании

А Бола Как сообщает издание в футболках под 7-м номером , португальские футболисты выйдут на поле в домашнем матче Лиги наций УЕФА против Дании. Таким образом члены команды хотят выразить свою безграничную благодарность легендарному нападающему, недавно попрощавшемуся с национальной сборной.

Это важное решение было принято на специальном совещании с участием президента Португальской футбольной федерации Педру Проэнсы, главного тренера сборной Жорже Жезуша, а также капитанов команды Бернарду Силвы, Рубена Диаша и Бруну Фернандеша.

Детали инициативы Данные и показатели Основная причина Завершение Криштиану Роналду карьеры в сборной Специальная акция Выход всех игроков под 7-м номером в матче против Дании Участники Руководство федерации, главный тренер и капитаны Предстоящие матчи Ноябрьская пауза: игры против Дании и Уэльса

Важные предстоящие встречи

Напомним, что в рамках ноябрьской международной паузы сборная Португалии проведет матчи против сборных Дании и Уэльса. Важная встреча против Дании, которую болельщики ждут с большим интересом, запланирована на 15 ноября .

Как вы считаете, придаст ли такая дань уважения сборной Португалии в честь Роналду дополнительный моральный дух команде? Оставляйте свое мнение в комментариях!