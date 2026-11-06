В Ташкенте отопительный сезон начнется с 9 ноября

В городе Ташкенте отопительный сезон 2026–2027 годов начнется с 9 ноября. В первую очередь тепло будет подано в школы, детские сады, больницы и другие объекты социальной сферы. С этого же дня начнется поэтапное подключение к системе отопления многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба хокимията города Ташкента.

Как отметили в столичной администрации, работы по подключению системы отопления будут проводиться не одновременно, а поэтапно.

Оплата за теплоснабжение начисляется с момента фактической подачи тепла. Дата запуска отопительной системы фиксируется в двустороннем акте, подписываемом управляющей компанией.

Если тепло в квартире не соответствует установленным нормам, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую их дом. Именно эта компания несет ответственность за распределение тепла внутри здания и исправную работу внутренних систем.

В случае возникновения аварийных ситуаций в тепловых сетях можно обратиться в компанию Veolia Energy Tashkent. В сообщении хокимията также указаны каналы связи для обращений.