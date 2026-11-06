Важная новость для ташкентцев: стало известно, когда начнется отопительный сезон

·1·Узбекистан
Важная новость для ташкентцев: стало известно, когда начнется отопительный сезон

В Ташкенте объявлено о официальном начале отопительного сезона 2026–2027 годов. Согласно соответствующему решению хокима столицы, работы по подключению зданий и сооружений города к централизованной системе отопления стартуют с 9 ноября.

Ответственными службами подача тепловой энергии будет организована поэтапно и на основе установленных приоритетов.

Кто будет подключен в первую очередь? Очередность системы отопления

Теплоснабжение будет подаваться в объекты в зависимости от их социальной значимости в следующем порядке:

  • В первую очередь социальные объекты: Сначала тепло будет подано в дошкольные образовательные учреждения (детские сады), общеобразовательные школы, больницы, поликлиники и другие медицинские и социальные учреждения;

  • Многоквартирные жилые дома: Одновременно с объектами социальной сферы поэтапно будет налажена подача тепла в многоквартирные жилые дома во всех районах столицы.

Как рассчитывается оплата? Важное правило для населения

В решении хокимията отдельно уточнены права потребителей и порядок оплаты коммунальных услуг:

  • Со дня фактического подключения: Оплата за услугу отопления рассчитывается не с даты начала сезона, а со дня фактической подачи теплоносителя в конкретное здание или квартиру;

  • Контроль и обращения: В случае возникновения перебоев или проблем с теплоснабжением граждане могут обращаться в соответствующие районные коммунальные службы и диспетчерские центры.

Хокимият города Ташкентаотопительный сезонкоммунальные услуги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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