Важная новость для ташкентцев: стало известно, когда начнется отопительный сезон
В Ташкенте объявлено о официальном начале отопительного сезона 2026–2027 годов. Согласно соответствующему решению хокима столицы, работы по подключению зданий и сооружений города к централизованной системе отопления стартуют с 9 ноября.
Ответственными службами подача тепловой энергии будет организована поэтапно и на основе установленных приоритетов.
Кто будет подключен в первую очередь? Очередность системы отопления
Теплоснабжение будет подаваться в объекты в зависимости от их социальной значимости в следующем порядке:
В первую очередь социальные объекты: Сначала тепло будет подано в дошкольные образовательные учреждения (детские сады), общеобразовательные школы, больницы, поликлиники и другие медицинские и социальные учреждения;
Многоквартирные жилые дома: Одновременно с объектами социальной сферы поэтапно будет налажена подача тепла в многоквартирные жилые дома во всех районах столицы.
Как рассчитывается оплата? Важное правило для населения
В решении хокимията отдельно уточнены права потребителей и порядок оплаты коммунальных услуг:
Со дня фактического подключения: Оплата за услугу отопления рассчитывается не с даты начала сезона, а со дня фактической подачи теплоносителя в конкретное здание или квартиру;
Контроль и обращения: В случае возникновения перебоев или проблем с теплоснабжением граждане могут обращаться в соответствующие районные коммунальные службы и диспетчерские центры.
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