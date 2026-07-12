Производят ли бактерии золото? Ученые объяснили интересный факт

Ученые изучают уникальную бактерию под названием Cupriavidus metallidurans. Этот микроорганизм примечателен тем, что способен выживать в среде с очень высоким содержанием тяжелых металлов.

Как выяснилось, при столкновении с растворенными соединениями золота бактерия нейтрализует их с помощью специальных белков и ферментов. В результате токсичные соединения золота превращаются в крошечные частицы металлического золота. Со временем эти частицы объединяются, становясь частью процесса круговорота золота в природе.

Специалисты отмечают, что эта особенность в будущем может позволить извлекать золото из бедных руд и промышленных отходов экологически безопасным способом. Такой метод снизит потребность в использовании опасных для окружающей среды химических веществ, таких как цианид или ртуть.

Однако ученые подчеркивают важный аспект: эти бактерии не создают золото из ничего. Они лишь преобразуют уже существующие в природе растворенные соединения золота в металлическое состояние.

Эти невидимые глазу крошечные организмы в будущем могут сыграть важную роль в том, чтобы сделать технологии добычи золота более экологичными и эффективными.