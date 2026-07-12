Производят ли бактерии золото? Ученые объяснили интересный факт

·22·Для жизни
Производят ли бактерии золото? Ученые объяснили интересный факт

Ученые изучают уникальную бактерию под названием Cupriavidus metallidurans. Этот микроорганизм примечателен тем, что способен выживать в среде с очень высоким содержанием тяжелых металлов.

Как выяснилось, при столкновении с растворенными соединениями золота бактерия нейтрализует их с помощью специальных белков и ферментов. В результате токсичные соединения золота превращаются в крошечные частицы металлического золота. Со временем эти частицы объединяются, становясь частью процесса круговорота золота в природе.

Специалисты отмечают, что эта особенность в будущем может позволить извлекать золото из бедных руд и промышленных отходов экологически безопасным способом. Такой метод снизит потребность в использовании опасных для окружающей среды химических веществ, таких как цианид или ртуть.

Однако ученые подчеркивают важный аспект: эти бактерии не создают золото из ничего. Они лишь преобразуют уже существующие в природе растворенные соединения золота в металлическое состояние.

Эти невидимые глазу крошечные организмы в будущем могут сыграть важную роль в том, чтобы сделать технологии добычи золота более экологичными и эффективными.

Куприавидус металлидуранс
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