Почему в Туркменистане начались рейды против узбекских СИМ-карт?

В приграничных с Узбекистаном районах Туркменистана местные правоохранительные органы начали масштабные рейды по выявлению граждан, использующих СИМ-карты узбекских мобильных операторов. Об этом сообщает радио «Озодлик».

Сообщается, что проверки проводятся в основном в более чем 60 населенных пунктах Дашогузского велаята. По имеющимся данным, за последние дни в селе Диовар у нескольких семей были изъяты СИМ-карты, принадлежащие Узбекистану.

В некоторых случаях нарушители отделываются предупреждением. Однако чаще всего лицам, подозреваемым в использовании услуг зарубежной мобильной связи, грозят крупные штрафы или даже тюремное заключение.

Согласно источникам, подобные меры объясняются тем, что в ряде случаев использование иностранных услуг связи расценивается как угроза национальной безопасности.

Жители приграничных территорий отмечают, что вынуждены пользоваться СИМ-картами и Wi-Fi устройствами узбекских операторов. Они объясняют это низким качеством интернета в местных сетях или его полным отсутствием в некоторых районах.

По словам некоторых пользователей, скорость интернета, предоставляемая узбекскими мобильными операторами, в несколько раз выше, чем у местных провайдеров. Поэтому некоторые лица, часто посещающие соседнюю страну, привозят из Узбекистана СИМ-карты и роутеры, раздавая интернет другим.

По данным издания, усиление рейдов может быть связано с тем, что информация о мужчине из Дашогузского велаята, покончившем с собой и убившем шестерых своих детей, широко распространилась через интернет. По некоторым предположениям, власти подозревают, что эта информация была распространена пользователями, выходившими в сеть через мобильных операторов соседнего государства.

При этом отмечается, что у правоохранительных органов нет специальных технических средств для дистанционного обнаружения узбекских СИМ-карт. По этой причине проверки проводятся преимущественно путем рейдов на местах.