В Кашкадарье скончался мужчина, поцарапанный лисой

·109·Общество
В Кашкадарье скончался мужчина, поцарапанный лисой

В социальных сетях широко обсуждаются сообщения о смерти жителя Кашкадарьинской области, которого поцарапала лиса. Вместе с тем, на некоторых страницах распространилась информация о том, что у трех членов одной семьи выявлено бешенство. Областное управление здравоохранения опровергло эти сообщения и выступило с официальным заявлением.

Сообщается, что житель Китабского района 1979 года рождения 10 июля был госпитализирован с подозрением на опасное инфекционное заболевание. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что примерно месяц назад его поцарапал лисенок.

К сожалению, 11 июля пациент скончался. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Также еще трое жителей данного района в качестве меры предосторожности прошли полное медицинское обследование. Специалисты сообщили, что у них не выявлено клинических признаков бешенства. В данный момент эти лица находятся под наблюдением врачей, им проводятся профилактические прививочные мероприятия.

Областное управление здравоохранения, Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, а также ветеринарные специалисты заявили, что совместно осуществляют постоянный контроль за эпидемиологической ситуацией.

Официальные лица призвали население не доверять непроверенным сообщениям и не распространять необоснованную информацию в социальных сетях.

КашкадарьяКитаб
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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