Манчестер Юнайтед усилил вратарскую линию опытным Карлом Дарлоу

Английский Манчестер Юнайтед клуб сделал очередной ход в летнее трансферное окно. Команда официально объявила о подписании контракта с опытным голкипером Карлом Дарлоу, который находился в статусе свободного агента. 35-летний страж ворот, являющийся членом сборной Уэльса, был приглашен на «Олд Траффорд» для укрепления резервных позиций команды. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно сообщению издания Goal.com, соглашение между Карлом Дарлоу и «красными дьяволами» рассчитано до июня 2028 года. Также в контракте предусмотрена опция продления сотрудничества еще на один год. Дарлоу стал вторым новичком клуба этим летом после Андрея Сантоса.

Изменения в ротации вратарей

Этот трансфер является частью серьезной перестройки в департаменте вратарей клуба. После того как Андре Онана вернулся в клуб «Трабзонспор» на правах аренды, «Манчестер Юнайтед» искал достойного конкурента для основного голкипера Сенне Ламменса. Ожидается, что Карл Дарлоу заполнит именно этот пробел.

Приход опытного стража ворот повлияет и на судьбу других голкиперов. В частности, ожидается, что турок Алтай Байындыр вернется на родину, а молодой талант Радек Витек будет снова отдан в аренду для получения игровой практики. Планируется, что Дарлоу поможет команде не только своим мастерством на поле, но и опытом в раздевалке.

Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс, комментируя новое приобретение, высоко оценил профессиональные качества Дарлоу: «Карл доказал свою способность играть на самом высоком уровне. Его трудолюбие и решительный характер станут сильным дополнением для нашего состава. Мы рады видеть такого опытного игрока в нашей команде».

Стратегическое значение и планы на будущее

Трансфер Карла Дарлоу также имеет стратегическое значение для клуба. Согласно правилам Английской Премьер-лиги, каждая команда обязана иметь в заявке определенное количество доморощенных (хомегровн) футболистов. Дарлоу, бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед», поможет клубу выполнить эту квоту.

В настоящее время Дарлоу присоединился к предсезонным тренировкам команды. Ему предстоит конкурировать за место в основном составе с Сенне Ламменсом. Примечательно, что недавно легендарный Златан Ибрагимович назвал Ламменса немного «переоцененным» вратарем, что, несомненно, еще больше подогреет конкуренцию.

Завершив этот трансфер, руководство «Манчестер Юнайтед» переключило свое внимание на переговоры по Юри Тилемансу. Ожидается, что бельгийский полузащитник станет следующим крупным приобретением клуба.