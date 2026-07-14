«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» более 30 титулов

·47·Спорт
«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» более 30 титулов

В испанском футболе разразился настоящий вулкан. Мадридский «Реал» направил официальное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выдвинув одно из самых жестких требований в своей истории. «Сливочные» требуют лишить своего извечного соперника, «Барселону», всех титулов, завоеванных в период деятельности Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Zamin.уз представляет подробности этого громкого обращения и последние детали «дела Негрейры», сотрясающего футбольный мир.

Неожиданное обращение «Реал Мадрида» в УЕФА

Согласно сообщению авторитетного испанского издания АС, руководство «Реала» вывело борьбу против «Барселоны» на новый уровень. Мадридцы требуют от УЕФА аннулировать все кубки, завоеванные каталонцами в период с 2001 по 2018 год.

Основной причиной этого названы коррупционные скандалы вокруг Хосе Марии Энрикеса Негрейры, который в эти годы занимал пост вице-президента Технического комитета судей Испании.

Что такое «дело Негрейры»?

Напомним, что в 2023 году в отношении клуба «Барселона» были выдвинуты обвинения, связанные с систематическими взятками.

Опираясь на данные расследований СМИ, в период с 2001 по 2018 год руководство «Барселоны» через различные посреднические компании перечисляло миллионы евро на счета функционера судейского комитета Негрейры. По мнению мадридского клуба, эти выплаты были направлены на то, чтобы решения судей в матчах принимались в пользу «Барселоны».

Под угрозой более 30 титулов

Если УЕФА удовлетворит это требование «Реала», это станет самым крупным наказанием в истории мирового футбола и беспрецедентной сенсацией. Ведь именно во времена Негрейры «Барселона» переживала свой самый успешный и «золотой» период в истории.

Основные трофеи, завоеванные «сине-гранатовыми» в 2001–2018 годах, которые сейчас требуют аннулировать:

Тип соревнования

Количество завоеванных титулов

Ла Лига (чемпионат Испании)

9 раз чемпионство

Лига чемпионов УЕФА

4 раза победа

Другие кубки (Кубок Короля и т.д.)

Более 17 титулов

Общее количество титулов

Более 30 кубков

Текущая ситуация: конкуренция накаляется и вне поля

Как бы ни были сильны скандалы, борьба на поле между этими двумя грандами не утихает. Согласно результатам завершившегося на днях сезона 2025/2026, ситуация выглядит следующим образом:

  • «Барселона» — провела сезон на отличном уровне и является действующим чемпионом испанской Ла Лиги.

  • «Реал Мадрид» — уступил чемпионство в упорной борьбе и завершил сезон на втором месте.

Проиграв в спорах на поле, «Реал» теперь пытается восстановить справедливость в залах судов и на уровне международных спортивных организаций. Если УЕФА серьезно рассмотрит это обращение, может быть полностью переписана не только новейшая история «Барселоны», но и всего европейского футбола.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной обслужит «фартовый» для Лионеля Месси арбитрПолуфинальный матч между Англией и Аргентиной обслужит «фартовый» для Лионеля Месси арбитрСегодня, 18:55Легенда Челси указал Хаби Алонсо трансферную цель: Джон Стоунз на пути в ЛондонЛегенда Челси указал Хаби Алонсо трансферную цель: Джон Стоунз на пути в ЛондонСегодня, 18:53Манчестер Юнайтед усилил вратарскую линию опытным Карлом ДарлоуМанчестер Юнайтед усилил вратарскую линию опытным Карлом ДарлоуСегодня, 18:1513 финалов, 13 надежд: наши девушки выйдут на ринг в Джакарте в борьбе за золотые медали13 финалов, 13 надежд: наши девушки выйдут на ринг в Джакарте в борьбе за золотые медалиСегодня, 17:23Сыграет ли Мбаппе против Испании с травмой? Во Франции есть опасенияСыграет ли Мбаппе против Испании с травмой? Во Франции есть опасенияСегодня, 17:17Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...Сегодня, 16:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш