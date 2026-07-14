«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» более 30 титулов

В испанском футболе разразился настоящий вулкан. Мадридский «Реал» направил официальное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выдвинув одно из самых жестких требований в своей истории. «Сливочные» требуют лишить своего извечного соперника, «Барселону», всех титулов, завоеванных в период деятельности Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Zamin.уз представляет подробности этого громкого обращения и последние детали «дела Негрейры», сотрясающего футбольный мир.

Неожиданное обращение «Реал Мадрида» в УЕФА

Согласно сообщению авторитетного испанского издания АС, руководство «Реала» вывело борьбу против «Барселоны» на новый уровень. Мадридцы требуют от УЕФА аннулировать все кубки, завоеванные каталонцами в период с 2001 по 2018 год.

Основной причиной этого названы коррупционные скандалы вокруг Хосе Марии Энрикеса Негрейры, который в эти годы занимал пост вице-президента Технического комитета судей Испании.

Что такое «дело Негрейры»?

Напомним, что в 2023 году в отношении клуба «Барселона» были выдвинуты обвинения, связанные с систематическими взятками.

Опираясь на данные расследований СМИ, в период с 2001 по 2018 год руководство «Барселоны» через различные посреднические компании перечисляло миллионы евро на счета функционера судейского комитета Негрейры. По мнению мадридского клуба, эти выплаты были направлены на то, чтобы решения судей в матчах принимались в пользу «Барселоны».

Под угрозой более 30 титулов

Если УЕФА удовлетворит это требование «Реала», это станет самым крупным наказанием в истории мирового футбола и беспрецедентной сенсацией. Ведь именно во времена Негрейры «Барселона» переживала свой самый успешный и «золотой» период в истории.

Основные трофеи, завоеванные «сине-гранатовыми» в 2001–2018 годах, которые сейчас требуют аннулировать:

Тип соревнования Количество завоеванных титулов Ла Лига (чемпионат Испании) 9 раз чемпионство Лига чемпионов УЕФА 4 раза победа Другие кубки (Кубок Короля и т.д.) Более 17 титулов Общее количество титулов Более 30 кубков

Текущая ситуация: конкуренция накаляется и вне поля

Как бы ни были сильны скандалы, борьба на поле между этими двумя грандами не утихает. Согласно результатам завершившегося на днях сезона 2025/2026, ситуация выглядит следующим образом:

«Барселона» — провела сезон на отличном уровне и является действующим чемпионом испанской Ла Лиги.

«Реал Мадрид» — уступил чемпионство в упорной борьбе и завершил сезон на втором месте.

Проиграв в спорах на поле, «Реал» теперь пытается восстановить справедливость в залах судов и на уровне международных спортивных организаций. Если УЕФА серьезно рассмотрит это обращение, может быть полностью переписана не только новейшая история «Барселоны», но и всего европейского футбола.