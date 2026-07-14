Модель Grok 4.5 от Илона Маска возглавила мировой рейтинг по выполнению сложных задач

·0·Технологии
Модель Grok 4.5 от Илона Маска возглавила мировой рейтинг по выполнению сложных задач

В гонке технологий искусственного интеллекта произошел очередной важный поворот. Новая модель Grok 4.5 от компании xAI, основанной Илоном Маском, заняла первое место в рейтинге Лонг-Хоризон Терминал-Бенч (ЛХТБ), оценивающем выполнение сложных логических задач. Этот результат означает, что способность агентов искусственного интеллекта не только работать с текстом, но и решать многоэтапные проблемы вышла на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Лонг-Хоризон Терминал-Бенч — это специальная платформа для тестирования моделей искусственного интеллекта в среде терминала (командной строки). В ней от системы требуется долгосрочное планирование, анализ и принятие последовательных решений. Grok 4.5 показал в этих тестах средний результат 0,505, успешно завершив 13 из 46 крайне сложных заданий.

Опережение конкурентов и технический рост

Значимость этого достижения заключается в том, что Grok 4.5 обошел самые мощные модели на рынке. В частности, он превзошел таких гигантов, как Claude Соннет 5, Опус 4.8, Fable 5 и даже GPT-5.5 от компании OpenAI, претендуя на статус самого умного АИ-агента. Это свидетельствует о том, что команда xAI за короткое время совершила огромный скачок в оптимизации алгоритмов.

Для сравнения, предыдущая версия модели Grok 4.20 не смогла выполнить ни одного задания в рамках данного бенчмарка. Путь от нулевого результата до мирового лидерства за несколько месяцев показывает, что огромные инвестиции Илона Маска в вычислительные мощности (чипы NVIDIA и суперкомпьютеры) приносят свои плоды.

Будущие возможности и значимость

Успех модели Grok 4.5 — это не просто цифры, а шаг к созданию помощников, способных заменить человека в прикладном программировании и системном управлении. Способность работать в среде терминала позволяет АИ-агентам выполнять сложные серверные операции, самостоятельно исправлять ошибки в программном коде и управлять базами данных большого объема.

Естественно, эта новость вызывает большой интерес и у пользователей и разработчиков из Узбекистана. Хотя в настоящее время модели Grok предоставляются в основном через платформу Кс (бывший Twitter), возможности их API в будущем могут стать мощным фундаментом для местных стартапов и технологических решений. Илон Маск подчеркивает, что эта модель не только быстрая, но и стала ближе к человеческому мышлению в плане логических выводов, чем когда-либо.

Согласно данным иксбт.ком, этот рейтинг, составленный по итогам июля 2026 года, изменил баланс сил в мире искусственного интеллекта. Теперь другим технологическим корпорациям, включая Google и Microsoft, придется принимать более серьезные меры по повышению уровня «обучаемости» своих моделей.

GrokИлон МаскИскусственный ИнтеллектxAIТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Первый в мире поезд на солнечной энергии восхищает туристовПервый в мире поезд на солнечной энергии восхищает туристовСегодня, 17:11Вопрос серийного производства новых самолетов Танго в России вызвал путаницуВопрос серийного производства новых самолетов Танго в России вызвал путаницуСегодня, 16:54Как искусственный интеллект влияет на рынок труда: Экономисты обеспокоеныКак искусственный интеллект влияет на рынок труда: Экономисты обеспокоеныСегодня, 16:28Huawei вернулась на мировой рынок: представлен флагман Пура 90с Pro MaxHuawei вернулась на мировой рынок: представлен флагман Пура 90с Pro MaxСегодня, 15:26Новость для пользователей WhatsApp: в iOS и Android появится собственное облачное хранилищеНовость для пользователей WhatsApp: в iOS и Android появится собственное облачное хранилищеСегодня, 14:55Представлен новый стационарный телефон в стиле ретро для детейПредставлен новый стационарный телефон в стиле ретро для детейСегодня, 14:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли