Модель Grok 4.5 от Илона Маска возглавила мировой рейтинг по выполнению сложных задач

В гонке технологий искусственного интеллекта произошел очередной важный поворот. Новая модель Grok 4.5 от компании xAI, основанной Илоном Маском, заняла первое место в рейтинге Лонг-Хоризон Терминал-Бенч (ЛХТБ), оценивающем выполнение сложных логических задач. Этот результат означает, что способность агентов искусственного интеллекта не только работать с текстом, но и решать многоэтапные проблемы вышла на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Лонг-Хоризон Терминал-Бенч — это специальная платформа для тестирования моделей искусственного интеллекта в среде терминала (командной строки). В ней от системы требуется долгосрочное планирование, анализ и принятие последовательных решений. Grok 4.5 показал в этих тестах средний результат 0,505, успешно завершив 13 из 46 крайне сложных заданий.

Опережение конкурентов и технический рост

Значимость этого достижения заключается в том, что Grok 4.5 обошел самые мощные модели на рынке. В частности, он превзошел таких гигантов, как Claude Соннет 5, Опус 4.8, Fable 5 и даже GPT-5.5 от компании OpenAI, претендуя на статус самого умного АИ-агента. Это свидетельствует о том, что команда xAI за короткое время совершила огромный скачок в оптимизации алгоритмов.

Для сравнения, предыдущая версия модели Grok 4.20 не смогла выполнить ни одного задания в рамках данного бенчмарка. Путь от нулевого результата до мирового лидерства за несколько месяцев показывает, что огромные инвестиции Илона Маска в вычислительные мощности (чипы NVIDIA и суперкомпьютеры) приносят свои плоды.

Будущие возможности и значимость

Успех модели Grok 4.5 — это не просто цифры, а шаг к созданию помощников, способных заменить человека в прикладном программировании и системном управлении. Способность работать в среде терминала позволяет АИ-агентам выполнять сложные серверные операции, самостоятельно исправлять ошибки в программном коде и управлять базами данных большого объема.

Естественно, эта новость вызывает большой интерес и у пользователей и разработчиков из Узбекистана. Хотя в настоящее время модели Grok предоставляются в основном через платформу Кс (бывший Twitter), возможности их API в будущем могут стать мощным фундаментом для местных стартапов и технологических решений. Илон Маск подчеркивает, что эта модель не только быстрая, но и стала ближе к человеческому мышлению в плане логических выводов, чем когда-либо.

Согласно данным иксбт.ком, этот рейтинг, составленный по итогам июля 2026 года, изменил баланс сил в мире искусственного интеллекта. Теперь другим технологическим корпорациям, включая Google и Microsoft, придется принимать более серьезные меры по повышению уровня «обучаемости» своих моделей.