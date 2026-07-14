Новый «питомец» Эрлинга Холанда привлек внимание пользователей сети

Эрлинг Холанд после поездки в США вновь удивил своих поклонников необычной выходкой. Норвежский нападающий показал, что привез домой чучело енота.

Сувенир оказался непростым: енот выполнен в позе, будто держит в руках напиток. Холанд в шутку представил его в социальных сетях как своего «нового питомца».

Этот пост в короткие сроки привлек всеобщее внимание. Пользователи в комментариях принялись обсуждать столь странный выбор футболиста.

Подобные шутки Холанда — не новость для фанатов. Он часто оказывается в центре внимания благодаря своей непосредственности вне поля и неожиданным публикациям.