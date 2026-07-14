Впервые: суд признал золотых рыбок существами, обладающими правами

·43·Мир
Впервые: суд признал золотых рыбок существами, обладающими правами

В Аргентине было принято историческое решение в области защиты прав животных. Суд страны впервые признал двух золотых рыбок по кличке Феде и Маги чувствующими существами, обладающими правами. Это решение вызывает широкие дискуссии не только в Аргентине, но и на международном уровне.

Как стало известно, золотые рыбки содержались в очень тесном и неудобном аквариуме на витрине суши-ресторана в Буэнос-Айресе. Общественность обратила внимание на то, что место, куда попадали прямые солнечные лучи, было совершенно непригодным для животных.

После этого организация по защите прав животных Джаулас Вакиас обратилась в суд. В иске подчеркивалось, что условия содержания рыб противоречат требованиям закона страны, запрещающего жестокое обращение с животными.

Рассмотрев дело, суд вынес решение о немедленном переводе Феде и Маги в безопасную среду. При этом он признал их не просто имуществом, а живыми существами, способными чувствовать.

После решения суда двух рыбок перевезли из маленького 40-литрового сосуда в просторный аквариум объемом 2500 литров. Теперь они содержатся в особых условиях и живут в достойной среде.

Эксперты отмечают, что само по себе содержание рыб в аквариуме не является незаконным. Однако содержание их в тесноте, без достаточного питания и комфортной среды может расцениваться как жестокое обращение с животными.

По мнению экологов, данное решение может стать важным прецедентом для судебной практики в области защиты прав животных в будущем. Также не исключено, что оно послужит толчком к пересмотру отношения к животным в целом.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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