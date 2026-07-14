Золото в ковре: как разоблачили работника НГМК?

В Навои вынесен судебный приговор в отношении работника, пытавшегося вынести с завода НГМК минеральный песок, содержащий драгоценные металлы. Согласно судебному документу, на который ссылается издание, он пытался вынести золотосодержащую пульпу с территории завода, пропитав ею куски ковра.

Инцидент произошел на ГМЗ-2

Согласно приговору суда, 36-летний Х.О. работал машинистом мельницы в дробильном цехе Гидрометаллургического завода №2, входящего в состав Центрального рудоуправления НГМК.

Инцидент произошел 20 марта. Сообщается, что рабочий пытался вынести золотосодержащую пульпу, пропитав ею два куска ковра.

Однако сотрудники отдела режима завода заподозрили неладное, и при проверке пакета нарушение было выявлено.

Что нашли в кусках ковра?

В ходе проверки в кусках ковра было обнаружено более 4 килограммов минерального песка.

Выяснилось, что в составе этого песка содержалось 18,44 грамма золота и 4 грамма серебра. Стоимость золота была оценена в 35 миллионов сумов, а серебра — в 120 тысяч сумов.

Обнаруженный объект Количество Оценочная стоимость Золото 18,44 грамма 35 млн сумов Серебро 4 грамма 120 тысяч сумов Минеральный песок Более 4 кг содержит драгметаллы

Эти цифры могут показаться незначительными в масштабах предприятия, однако речь идет о драгоценных металлах и промышленной безопасности.

Признал вину в суде

Х.О. признал свою вину в суде. В своих показаниях он сообщил, что 20 марта пришел на смену, подошел к закрепленным за ним мельницам и открыл крышки нижних сливных труб мельницы №29.

По его словам, он положил туда 2 куска ковра. В конце смены он забрал пропитанные ковры и положил их в целлофановый пакет.

«Когда я выносил их, навстречу мне вышли сотрудники отдела режима завода. Как только я их увидел, я отбросил пакет в сторону», — сказал он в своих показаниях в суде.

После этого сотрудники вскрыли пакет и сообщили в органы внутренних дел.

«Я единственный кормилец в семье»

В суде Х.О. заявил, что его семейное и материальное положение тяжелое, он является единственным кормильцем в семье, и попросил о снисхождении.

Возможно, это обстоятельство было учтено судом при вынесении приговора. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа, а не лишения свободы.

Какое решение принял суд?

Тамдынский районный суд по уголовным делам признал Х.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 25, 169 Уголовного кодекса.

То есть деяние было квалифицировано как покушение на кражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 БРВ — 4 миллиона 120 тысяч сумов.

Почему этот случай привлек большое внимание?

НГМК является одним из крупнейших промышленных предприятий в Узбекистане. Согласно официальным данным компании, она входит в четверку мировых лидеров по производству золота и обладает полным промышленным циклом — от добычи до переработки.

Поэтому на таких предприятиях каждый грамм драгоценного металла находится под строгим учетом. Даже мелкое, на первый взгляд, нарушение в производственном процессе затрагивает вопросы экономической безопасности, внутреннего контроля и доверия.

Проще говоря, здесь не работает подход «хотел вынести немного». Любое действие, связанное с драгоценными металлами, серьезно оценивается перед законом.

Сработал ли внутренний контроль?

Раскрытие инцидента показывает, что система режима и контроля на заводе функционировала исправно. Согласно показаниям в суде, рабочий выбросил пакет, как только увидел сотрудников, что лишь усилило подозрения.

На крупных промышленных объектах безопасность заключается не только во внешней охране. Она также связана с контролем за перемещением сотрудников, производственными отходами, оборотом руды, сырья и готовой продукции.

Важный урок

Этот случай — не просто привлечение к ответственности одного работника, но и показатель того, насколько важны внутренняя дисциплина и доверие на промышленных предприятиях.

В суде обвиняемый сослался на тяжелое материальное положение. Однако финансовые трудности не оправдывают правонарушение. Особенно когда речь идет о драгоценных ресурсах, имеющих стратегическое значение для экономики страны.

Теперь главный вопрос: нужно ли для предотвращения подобных случаев на крупных промышленных предприятиях усиливать контроль или же необходимо совершенствовать систему социальной работы с персоналом?