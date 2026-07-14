Золото в ковре: как разоблачили работника НГМК?
В Навои вынесен судебный приговор в отношении работника, пытавшегося вынести с завода НГМК минеральный песок, содержащий драгоценные металлы. Согласно судебному документу, на который ссылается издание, он пытался вынести золотосодержащую пульпу с территории завода, пропитав ею куски ковра.
Инцидент произошел на ГМЗ-2
Согласно приговору суда, 36-летний Х.О. работал машинистом мельницы в дробильном цехе Гидрометаллургического завода №2, входящего в состав Центрального рудоуправления НГМК.
Инцидент произошел 20 марта. Сообщается, что рабочий пытался вынести золотосодержащую пульпу, пропитав ею два куска ковра.
Однако сотрудники отдела режима завода заподозрили неладное, и при проверке пакета нарушение было выявлено.
Что нашли в кусках ковра?
В ходе проверки в кусках ковра было обнаружено более 4 килограммов минерального песка.
Выяснилось, что в составе этого песка содержалось 18,44 грамма золота и 4 грамма серебра. Стоимость золота была оценена в 35 миллионов сумов, а серебра — в 120 тысяч сумов.
Обнаруженный объект
Количество
Оценочная стоимость
Золото
18,44 грамма
35 млн сумов
Серебро
4 грамма
120 тысяч сумов
Минеральный песок
Более 4 кг
содержит драгметаллы
Эти цифры могут показаться незначительными в масштабах предприятия, однако речь идет о драгоценных металлах и промышленной безопасности.
Признал вину в суде
Х.О. признал свою вину в суде. В своих показаниях он сообщил, что 20 марта пришел на смену, подошел к закрепленным за ним мельницам и открыл крышки нижних сливных труб мельницы №29.
По его словам, он положил туда 2 куска ковра. В конце смены он забрал пропитанные ковры и положил их в целлофановый пакет.
«Когда я выносил их, навстречу мне вышли сотрудники отдела режима завода. Как только я их увидел, я отбросил пакет в сторону», — сказал он в своих показаниях в суде.
После этого сотрудники вскрыли пакет и сообщили в органы внутренних дел.
«Я единственный кормилец в семье»
В суде Х.О. заявил, что его семейное и материальное положение тяжелое, он является единственным кормильцем в семье, и попросил о снисхождении.
Возможно, это обстоятельство было учтено судом при вынесении приговора. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа, а не лишения свободы.
Какое решение принял суд?
Тамдынский районный суд по уголовным делам признал Х.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 25, 169 Уголовного кодекса.
То есть деяние было квалифицировано как покушение на кражу.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 БРВ — 4 миллиона 120 тысяч сумов.
Почему этот случай привлек большое внимание?
НГМК является одним из крупнейших промышленных предприятий в Узбекистане. Согласно официальным данным компании, она входит в четверку мировых лидеров по производству золота и обладает полным промышленным циклом — от добычи до переработки.
Поэтому на таких предприятиях каждый грамм драгоценного металла находится под строгим учетом. Даже мелкое, на первый взгляд, нарушение в производственном процессе затрагивает вопросы экономической безопасности, внутреннего контроля и доверия.
Проще говоря, здесь не работает подход «хотел вынести немного». Любое действие, связанное с драгоценными металлами, серьезно оценивается перед законом.
Сработал ли внутренний контроль?
Раскрытие инцидента показывает, что система режима и контроля на заводе функционировала исправно. Согласно показаниям в суде, рабочий выбросил пакет, как только увидел сотрудников, что лишь усилило подозрения.
На крупных промышленных объектах безопасность заключается не только во внешней охране. Она также связана с контролем за перемещением сотрудников, производственными отходами, оборотом руды, сырья и готовой продукции.
Важный урок
Этот случай — не просто привлечение к ответственности одного работника, но и показатель того, насколько важны внутренняя дисциплина и доверие на промышленных предприятиях.
В суде обвиняемый сослался на тяжелое материальное положение. Однако финансовые трудности не оправдывают правонарушение. Особенно когда речь идет о драгоценных ресурсах, имеющих стратегическое значение для экономики страны.
Теперь главный вопрос: нужно ли для предотвращения подобных случаев на крупных промышленных предприятиях усиливать контроль или же необходимо совершенствовать систему социальной работы с персоналом?
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