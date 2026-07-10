Олимпийский чемпион арестован за ДТП в нетрезвом виде

·106·Мир
Олимпийский чемпион арестован за ДТП в нетрезвом виде

Казахстанский олимпийский чемпион и известный боксер Данияр Елеусинов привлечен к административной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия и управление автомобилем в нетрезвом виде. По решению суда спортсмен арестован на 20 суток и лишен водительских прав на длительный срок.

Инцидент произошел в городе Астане. Сообщается, что автомобиль Toyota Land Cruiser стал участником двух ДТП, после чего водитель скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, местонахождение автомобиля было установлено, а нарушитель задержан на улице Достык. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Изначально полиция официально не раскрывала личность задержанного. При этом было особо подчеркнуто, что закон един для всех, и известность или спортивные достижения никого не освобождают от ответственности.

Позже в суде было подтверждено, что автомобилем управлял именно олимпийский чемпион Данияр Елеусинов. В отношении него было возбуждено дело по статьям об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, совершении ДТП и оставлении места происшествия.

В ходе судебного заседания спортсмен полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд вынес решение с учетом того, что ранее он не привлекался к административной ответственности.

Согласно окончательному вердикту, Данияр Елеусинов отбудет административный арест сроком на 20 суток. Он также лишен права управления транспортными средствами на 7 лет. Решение суда вступило в законную силу.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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