Новый рекорд потребления электроэнергии: испытание аномальной жарой

·0·Экономика
Новый рекорд потребления электроэнергии: испытание аномальной жарой

В Узбекистане аномальная жара привела к рекордному уровню потребления электроэнергии. 13 июля суточное потребление электроэнергии по республике достигло 278,6 млн кВт·ч, что стало новым максимумом для летнего сезона.

За сутки израсходовано 278,6 млн кВт·ч

По данным Министерства энергетики, 13 июля потребление электроэнергии в стране составило 278,6 млн кВт·ч.

Это на 6 млн кВт·ч больше, чем самый высокий показатель, зафиксированный в прошлом летнем сезоне. В процентном соотношении рост составил 2,2 процента.

Предыдущий летний рекорд был зафиксирован 18 июля 2025 года. Тогда за сутки по республике было потреблено 272,6 млн кВт·ч электроэнергии.

Что стоит за рекордом?

Основная причина — экстремальная жара.

При резком повышении температуры воздуха растет спрос на кондиционеры, вентиляторы, холодильники и другие бытовые приборы. Это приводит к огромной нагрузке на электрическую сеть одновременно в миллионах домов, офисов, магазинов и на производственных объектах.

Проще говоря, когда кондиционер работает в каждом доме, в масштабах всей республики это становится огромным испытанием для энергетической системы.

Производство превысило потребление

13 июля объем суточного производства электроэнергии составил 281,5 млн кВт·ч.

Этот показатель оказался выше зафиксированного в тот же день потребления в 278,6 млн кВт·ч.

Показатель

Значение

Потребление 13 июля

278,6 млн кВт·ч

Производство 13 июля

281,5 млн кВт·ч

Предыдущий летний рекорд 2025 года

272,6 млн кВт·ч

Разница

+6 млн кВт·ч

Рост

+2,2%

Эти цифры показывают, что энергетическая система работает в условиях повышенной нагрузки.

Возможны новые рекорды

Учитывая, что в ближайшие дни температура воздуха может еще больше повыситься, в министерстве заявили о вероятности установления новых рекордов по потреблению электроэнергии и нагрузке на энергосистему.

Это делает еще более важными вопросы обеспечения безопасной работы сетей, предотвращения аварий и поддержания стабильного электроснабжения в регионах.

Не исключено, что в некоторых районах могут наблюдаться кратковременные перебои из-за технических неисправностей.

Почему летом резко возрастает электрическая нагрузка?

В летний сезон потребление электроэнергии растет в основном за счет работы охлаждающего оборудования. Особенно высокая нагрузка на сеть приходится на дневное и вечернее время.

Факторы, потребляющие больше всего электроэнергии:

• длительная работа кондиционеров;
• системы охлаждения на объектах торговли и сферы услуг;
• усиленный режим работы холодильников и морозильников;
• летняя нагрузка на производственных предприятиях;
• одновременный рост потребления населением в вечернее время.

Поэтому рациональное использование электроэнергии в жаркие дни — это не только экономия, но и вклад в стабильность общей системы.

Что могут сделать домохозяйства?

Население также играет важную роль в снижении нагрузки на энергосистему. В частности, отказ от одновременного использования лишних приборов в часы пикового потребления снижает давление на сеть.

Полезные рекомендации:

Рекомендация

Что это дает?

Установка кондиционера на 24–26 градусов

снижает расход электроэнергии

Выключение ненужного освещения

снижает избыточную нагрузку

Перенос стирки и глажки на более позднее время

снижает нагрузку в часы пик

Не открывать часто дверцу холодильника

облегчает работу компрессора

Не использовать много техники одновременно

защищает внутреннюю сеть

Эти действия кажутся незначительными по отдельности. Но если так поступят миллионы потребителей, это станет существенной поддержкой для всей системы.

Жара утомляет не только людей, но и сети

В дни аномальной жары электрические сети, трансформаторы и кабели также работают под высокой нагрузкой. Это повышает риск возникновения технических неисправностей.

В связи с этим сообщается, что энергетические предприятия переведены на усиленный режим работы, а аварийно-ремонтные бригады работают в регионах на дежурной основе.

Главная задача в такие дни — бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией и оперативное устранение возможных неполадок.

Рекорд — предупреждающий сигнал

Рекорд потребления в 278,6 млн кВт·ч, зафиксированный 13 июля, — это не просто статистика. Это сигнал, показывающий, под каким огромным давлением работает энергетическая система страны в условиях летней жары.

Хорошая новость в том, что объем производства превысил потребление. Однако, если температура воздуха продолжит расти, нагрузка может увеличиться еще больше.

Теперь главный вопрос: если жара продолжится, сможет ли энергетическая система Узбекистана стабильно выдержать следующие рекордные нагрузки?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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