Сотрудничество NASA и Роскосмоса: корабль Союз МС-29 направляется к Международной космической станции

·28·Технологии
Сотрудничество NASA и Роскосмоса: корабль Союз МС-29 направляется к Международной космической станции

Международное сотрудничество в области освоения космоса выходит на новый уровень. Агентство NASA объявило о проведении прямой трансляции запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-29», запланированного на 14 июля с космодрома Байконур. Эта миссия примечательна не только своей научной значимостью, но и демонстрацией стабильных связей между США и Россией в рамках космических программ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В составе новой миссии астронавт NASA Анил Менон впервые отправится в космос. На орбите он присоединится к экипажам 74-й и 75-й экспедиций Международной космической станции (МКС). Деятельность Менона в космосе включает обширную научную программу, основное внимание в которой уделяется влиянию невесомости на здоровье человека и тестированию новых технологий.

Процесс подготовки и уникальные аспекты

На последних фотографиях, представленных NASA, запечатлены процессы вывоза и установки ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовую площадку. Примечательно, что на боковой стороне ракеты можно увидеть рисунки, созданные детьми и посвященные миссии. Эта традиция направлена на повышение общественного интереса к космическим полетам и привлечение молодого поколения к науке.

Согласно данным иксбт.ком, глава NASA Джаред Айзекман впервые за последние восемь лет посетил космодром Байконур, чтобы лично наблюдать за этим запуском. Этот визит высокого уровня свидетельствует о том, что дипломатические и технические связи между двумя странами в космической сфере по-прежнему остаются на высоком уровне.

Будущее МКС и переговоры

Миссия не ограничится только техническими задачами. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, во время полета запланированы важные переговоры между руководителями NASA и Роскосмоса по поводу дальнейшей судьбы Международной космической станции. Стороны обсудят продление срока эксплуатации станции и новые совместные проекты.

Это событие интересно и для любителей космоса из Узбекистана, так как космодром Байконур находится недалеко от нашего региона, и запуски отсюда часто оставляют яркий след в небе над Центральной Азией. Представители NASA особо подчеркивают, что миссия «Союз МС-29» останется успешным примером двустороннего сотрудничества.

В настоящее время все системы приведены в состояние готовности к полету. Специалисты проводят повторную проверку всех мер безопасности перед стартом. Стыковка космического корабля с МКС и переход экипажа на станцию будут транслироваться в прямом эфире для мировой общественности.

NASAРоскосмосСоюз MS-29МКСБайконур
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В России зафиксированы масштабные сбои в работе сервисов Apple, GitHub и GoogleВ России зафиксированы масштабные сбои в работе сервисов Apple, GitHub и GoogleСегодня, 18:53Основатель DeepSeek стал самым богатым разработчиком в сфере ИИ в миреОснователь DeepSeek стал самым богатым разработчиком в сфере ИИ в миреСегодня, 17:58Модель Grok 4.5 от Илона Маска возглавила мировой рейтинг по выполнению сложных задачМодель Grok 4.5 от Илона Маска возглавила мировой рейтинг по выполнению сложных задачСегодня, 17:26Первый в мире поезд на солнечной энергии восхищает туристовПервый в мире поезд на солнечной энергии восхищает туристовСегодня, 17:11Вопрос серийного производства новых самолетов Танго в России вызвал путаницуВопрос серийного производства новых самолетов Танго в России вызвал путаницуСегодня, 16:54Как искусственный интеллект влияет на рынок труда: Экономисты обеспокоеныКак искусственный интеллект влияет на рынок труда: Экономисты обеспокоеныСегодня, 16:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли