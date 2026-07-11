Болельщик, собравший пиво из 48 стран к Чемпионату мира, стал знаменитым

Футбольные болельщики по-разному отмечают Чемпионат мира. Однако ярый футбольный фанат из Лондона Гас Халли привлек внимание многих своей необычной идеей. Он собрал пиво из каждой из 48 стран, участвующих в турнире, и завел традицию открывать и выпивать пиво той страны, чья команда выбывает из соревнований. Об этом сообщает BBC Sport.

По словам Гаса Халли, он открывает пиво соответствующей страны сразу после того, как команда покидает турнир. Он воспринимает это как символический «тост», чтобы отметить участие команды и одновременно признать тот факт, что она не смогла завоевать чемпионский титул.

«Как только команда выбывает из соревнований, я открываю пиво этой страны. Это способ отметить их участие и своеобразное признание того, что они не смогли стать чемпионами», — сказал он.

Болельщик начал собирать эту коллекцию в 2025 году. Вскоре он понял, что найти пиво некоторых стран очень сложно. Особенно трудно ему дались поиски пива из Ирака.

«Иракское пиво стало настоящей головной болью. В конце концов, я купил его у человека, живущего в Польше. Он несколько лет назад ездил в Ирак и привез оттуда бутылку пива в качестве сувенира. Я заплатил ему около 30 фунтов», — говорит Халли.

Коллекционер добывал некоторые напитки не просто покупкой, а путем обмена. Например, он отдал коллекционеру из Финляндии редкое английское пиво, а взамен получил катарский напиток Fizzin. Также с другим коллекционером он обменял панамское пиво на саудовский напиток Moussy.

Для стран, где алкогольные напитки не популярны, таких как Катар и Саудовская Аравия, он нашел свое решение.

«Поскольку в этих странах потребление алкоголя ограничено, я выбрал безалкогольные солодовые напитки из ячменя. Они считаются наиболее близким к пиву продуктом в тех регионах», — объяснил он.

На данный момент Халли постепенно открывает пиво из своей коллекции в зависимости от результатов турнира. По его словам, после завершения Чемпионата мира он планирует собрать новую подобную коллекцию для следующих соревнований.

Идея Гаса Халли вызвала большой интерес в социальных сетях. Многие футбольные болельщики положительно отзываются о его коллекции и о том, как он своеобразно отдает дань уважения каждой стране.