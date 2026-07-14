Детский сад, где воспитательница засунула ребенку в рот тряпку, прекратил свою деятельность

Ранее в одном из частных детских садов Ташкента произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс: воспитательница засунула ребенку в рот тряпку, проявив жестокое обращение. Позже сообщалось о возбуждении уголовного дела по данному факту. Теперь же, после случившегося, деятельность детского сада под названием «Rayyan Kids Land» официально прекращена. Об этом сообщили в пресс-службе судов города Ташкента.

Как стало известно, сегодня, 14 июля, в Ташкентском межрайонном экономическом суде было рассмотрено заявление Министерства дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан в отношении семейного предприятия «Rayyan Kids Land» о лишении его лицензии на оказание негосударственных образовательных услуг.

В ходе судебного заседания были изучены материалы дела и выслушаны мнения сторон. По итогам обсуждения решением суда лицензия, выданная данному семейному предприятию 13 августа 2025 года на осуществление негосударственной образовательной деятельности, была аннулирована.

Таким образом, право данного детского сада на осуществление образовательной деятельности прекращено.

Также сообщается, что по окончании судебного заседания председательствующий судья подробно разъяснил участникам содержание принятого судебного акта, а также порядок и сроки обжалования данного решения, установленные законодательством.