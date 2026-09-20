Xiaomi 18 Фолд стал самым продаваемым складным смартфоном

Как сообщает информационный сайт Zamin.уз со ссылкой на данные @РДОбсерватион, новое устройство Xiaomi 18 Фолд установило абсолютный рекорд на рынке. Этот современный складной смартфон показал высокие результаты уже в первую неделю продаж, став самым быстропродаваемым гаджетом в данной категории за всю историю компании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Презентация смартфона состоялась 7 сентября текущего года, а открытые продажи начались 10 сентября. За первые семь дней было продано 80 000 экземпляров устройства. Около 36 000 из них нашли своих владельцев в первый же день продаж.

Технические возможности и положение на рынке

На фоне огромного интереса и активности покупателей Xiaomi сообщила о быстром исчерпании складских запасов. С этим показателем Xiaomi 18 Фолд стал вторым по популярности складным телефоном в данной категории в этом году, уступив в этом плане только бренду Huawei.

Для справки, ранее Huawei сообщала, что их модель с двойным широким экраном Пура Кс Max была продана тиражом 1,2 миллиона экземпляров за четыре месяца и заняла первое место по удовлетворенности пользователей. Тем не менее, достижение Xiaomi в 80 000 проданных единиц за одну неделю также является большим успехом.

Основные характеристики флагмана

Такой успех устройства связан с его передовыми техническими характеристиками и продуманным оснащением. Чтобы предоставить покупателям высокий уровень комфорта и возможностей, смартфон оснащен мощными комплектующими.

Система тройной камеры, созданная в сотрудничестве с известным брендом Леика

Аккумулятор емкостью 6000 mAh

Технология быстрой проводной зарядки 67 В и беспроводной зарядки 50 В

Современная система защиты по стандартам ИП58 и ИП59

Оптические возможности смартфона также заслуживают внимания. Устройство оснащено основным сенсором HP5 на 200 Мп, перископическим модулем ДжН5 на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 17 мм. Также модель поддерживает технологию УВБ и оснащена качественными двойными динамиками.