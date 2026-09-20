Моторола представляет новый флагман с 200-мегапиксельной камерой

·28·Технологии
Моторола представляет новый флагман с 200-мегапиксельной камерой

Компания Моторола объявила дату официальной презентации своего нового флагманского смартфона — модели Сигнатуре 27 и раскрыла первые характеристики устройства. Согласно данным иксбт.ком, долгожданная презентация запланирована на 22 сентября текущего года, и новинка должна прийти на смену предыдущему поколению, выпущенному в январе 2026 года. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В первых тизерах, опубликованных производителем, отчетливо виден блок основной камеры будущего флагмана. Эксперты обратили внимание на надписи на кольце вокруг объективов: Долбй Висион, 200MP, 100кс Супер Zoom и ЛЙТИА. Это свидетельствует о серьезном шаге вперед в возможностях фотосъемки устройства.

Возможности камеры и передовой сенсор

Упоминание бренда Sony ЛЙТИА означает, что модель Сигнатуре 27 будет оснащена новым 200-мегапиксельным сенсором под названием Sony ЛЙТИА ЛЙТ-901. Этот оптический датчик имеет формат 1/1,12 дюйма и размер пикселя 0,7 мкм, что гарантирует высокое качество кадров.

Данный сенсор дополнительно поддерживает функцию внутрикадрового зума до 4кс. Ожидается, что заявленная возможность 100кс Супер Zoom будет реализована именно за счет этой технологии и качественного кропа, что не оставит равнодушными любителей мобильной фотографии.

Дизайн и производительность

Тизеры также приоткрыли завесу тайны над внешним видом устройства. Задняя панель смартфона имеет уникальную текстуру и декоративную строчку, что указывает на использование Моторола тканевого покрытия или искусственной кожи вместо традиционного стекла.

По данным издания Нотебукчек, компания разрабатывает этот флагман под внутренним кодовым названием «Вуконг». Предполагается, что в качестве технической основы устройства был выбран новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro.

Также важной особенностью смартфона называется поддержка операционной системы GrapheneOS. Ранее подписанное соглашение разработчиков GrapheneOS с Моторола обещает стать важной новостью для пользователей, стремящихся к безопасности и конфиденциальности.

MotorolaSony LYTIASnapdragonGrapheneOSСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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