На дне океана обнаружено 9 новых видов загадочных существ

·37·Мир
На дне океана обнаружено 9 новых видов загадочных существ

На ледяном и темном дне океана недалеко от Аляски было сделано неожиданное для ученых открытие. Исследователи определили 9 новых видов морских губок, ранее неизвестных науке.

Новые виды были выявлены в процессе изучения образцов, взятых из глубоких вод вокруг залива Аляска и Алеутских островов. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (НОАА).

Сколько еще секретов хранит дно океана?

Девять изображений различных морских губок и существ на дне океана.

Интересно, что ученые нашли этих существ не случайно совсем недавно. Образцы были собраны во время многолетних морских исследований НОАА. Некоторые образцы хранились с 2012 года, после чего прошли специальные микроскопические и генетические анализы.

В результате проверок было установлено, что 9 образцов являются самостоятельными новыми видами. Они принадлежат к шести различным группам, и некоторые из них резко отличаются друг от друга внешним видом и внутренним строением.

Один из самых интересных аспектов заключается в том, что один из новых видов оказался настолько уникальным, что ученым пришлось создать совершенно новый род (генус) для его классификации. А другой вид стал первым известным образцом группы, ранее встречавшейся в основном в тропических регионах, в таком холодном регионе, как Аляска.

Они не просто «губки»

Несколько розовых рыб плавают вокруг крупной губки на морском дне.

Хотя с виду морские губки кажутся очень простыми существами, они выполняют важнейшую функцию в океанской экосистеме. Они фильтруют воду, создавая на дне океана места для укрытия и убежища для других животных.

Некоторые рыбы и ракообразные прячутся среди губок. Было даже установлено, что некоторые виды рыб откладывают икру внутрь губок.

По словам ученых, в водах Аляски до сих пор было известно 232 вида морских губок. Однако, поскольку большая часть глубокого океана до сих пор не изучена полностью, в будущем может быть обнаружено еще множество неизвестных видов.

Алеутские островаАляскаNOAAморская губка
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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