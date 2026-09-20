На дне океана обнаружено 9 новых видов загадочных существ

На ледяном и темном дне океана недалеко от Аляски было сделано неожиданное для ученых открытие. Исследователи определили 9 новых видов морских губок, ранее неизвестных науке.

Новые виды были выявлены в процессе изучения образцов, взятых из глубоких вод вокруг залива Аляска и Алеутских островов. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (НОАА).

Сколько еще секретов хранит дно океана?

Интересно, что ученые нашли этих существ не случайно совсем недавно. Образцы были собраны во время многолетних морских исследований НОАА. Некоторые образцы хранились с 2012 года, после чего прошли специальные микроскопические и генетические анализы.

В результате проверок было установлено, что 9 образцов являются самостоятельными новыми видами. Они принадлежат к шести различным группам, и некоторые из них резко отличаются друг от друга внешним видом и внутренним строением.

Один из самых интересных аспектов заключается в том, что один из новых видов оказался настолько уникальным, что ученым пришлось создать совершенно новый род (генус) для его классификации. А другой вид стал первым известным образцом группы, ранее встречавшейся в основном в тропических регионах, в таком холодном регионе, как Аляска.

Они не просто «губки»

Хотя с виду морские губки кажутся очень простыми существами, они выполняют важнейшую функцию в океанской экосистеме. Они фильтруют воду, создавая на дне океана места для укрытия и убежища для других животных.

Некоторые рыбы и ракообразные прячутся среди губок. Было даже установлено, что некоторые виды рыб откладывают икру внутрь губок.

По словам ученых, в водах Аляски до сих пор было известно 232 вида морских губок. Однако, поскольку большая часть глубокого океана до сих пор не изучена полностью, в будущем может быть обнаружено еще множество неизвестных видов.