Ламин Ямаль рассказал о трудностях Маркуса Рэшфорда в начале выступлений в Эль-Класико

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о процессе адаптации Маркуса Рэшфорда, который в прошлом сезоне выступал за каталонский клуб на правах аренды, к крупнейшему дерби испанского футбола — Эль-Класико. По информации издания Мовистар, юный талант раскрыл секрет первоначальных трудностей английского нападающего и то, как он быстро освоился в этой атмосфере. Об этом сообщает портал Goal.com.

Как известно, в прошлом сезоне Маркус Рэшфорд провел за «Барселону» 49 матчей, забил 14 голов и внес весомый вклад в завоевание командой титула Ла Лиги и Суперкубка Испании. Однако для воспитанника академии «Манчестер Юнайтед» начало карьеры в составе каталонцев было непростым, особенно матчи против «Реал Мадрида» стали для него серьезным испытанием.

Проблемы в первой встрече

Первое Эль-Класико Рэшфорда против «Реал Мадрида» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сложилось неудачно: «Барселона» проиграла со счетом 1:2. Его действия в той игре вызвали вопросы у многих, включая партнеров по команде. Юный нападающий «сине-гранатовых» Ламин Ямаль вспомнил впечатления от того матча: «Это было первое Класико Рэшфорда, мы проиграли на «Бернабеу» 1:2. Глядя на его игру, я подумал, что он еще не понимает, что такое Класико».

Ямаль отметил, что воспитанники «Ла Масии» с первого дня осознают колоссальную значимость этого противостояния и понимают, что это настоящая битва. Для легионера же требуется время, чтобы прочувствовать это давление и адаптироваться к нему.

Перемены на «Камп Ноу»

Однако ко второму кругу Маркус Рэшфорд полностью осознал серьезность ситуации. В ответной встрече на стадионе «Камп Ноу» английский форвард продемонстрировал игру совершенно иного уровня. Он забил великолепный гол со штрафного, внес огромный вклад в чемпионский ход «Барселоны» и действовал с невероятной интенсивностью на протяжении всего матча.

«Во втором матче он понял, что такое Класико на самом деле: забил со штрафного и играл с совершенно другой интенсивностью», — добавил Ямаль, отметив позитивные изменения в игре футболиста.

Итоги трансфера и новые планы

Несмотря на успешный сезон и два завоеванных трофея, руководство «Барселоны» приняло решение не активировать опцию выкупа Маркуса Рэшфорда за 30 миллионов евро (26 миллионов фунтов). Под руководством спортивного директора Деку клуб определил другие приоритетные задачи.

Клуб предпочел приобрести вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона за 70 миллионов евро (59 миллионов фунтов). Руководство «Барселоны», искавшее игрока определенного профиля, подходящего под тактическую систему высокого прессинга тренера Ханси Флика и способного добавить энергии команде, особенно в отсутствие Рафиньи, определило 25-летнего вингера как приоритетную цель.